حكيم يشعل العبور بحفل غنائي كامل العدد وسط تفاعل جماهيري كبير

حكيم يشعل أجواء العبور بحفل جماهيري كامل العدد

حكيم يشعل جامعة العبور بحفل كامل العدد ويعلق: يوم كله طاقة وفرحة



بالرقص والبهجة حكيم يحتفل في جامعة العبور بليلة غنائية استثنائية

حكيم يواصل تألقه في الحفلات الجماهيرية بحفل ناجح في العبور

أحيا نجم الأغنية الشعبية حكيم حفلًا غنائيًا مميزًا داخل جامعة العبور، وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع الحفل شعار «كامل العدد»، في ليلة استثنائية سيطرت عليها أجواء البهجة والطاقة الإيجابية، وشهدت تفاعلًا لافتًا من الجمهور مع أغانيه التي ارتبطت بوجدان محبيه على مدار سنوات طويلة.

وقدم حكيم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، وأشعلت حماس الحاضرين، الذين تفاعلوا معه بالغناء والرقص، في أجواء احتفالية مميزة عكست مدى شعبيته الكبيرة وقدرته على التواصل مع مختلف الأجيال، خاصة الشباب الذين حرصوا على المشاركة في هذه الليلة الغنائية والاستمتاع بأغانيه المميزة.

وتميز الحفل بحالة من الانسجام بين حكيم والجمهور، إذ حرص نجم الأغنية الشعبية على تقديم فقرته بروح مليئة بالحيوية والحماس، ليحول أجواء الحفل إلى ساحة من الغناء والرقص والفرح، وسط تفاعل متواصل استمر على مدار فقرات الحفل، وصولًا إلى الأغنية الأخيرة.

وأعرب حكيم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه الحفل، وبحالة التفاعل والحب التي لمسها من الجمهور، مؤكدًا استمتاعه بالأجواء التي صاحبت الحفل منذ اللحظات الأولى، حيث قال: «انبسطت جدًا، يوم كله طاقة ورقص وفرحة من أول التجهيزات لحد آخر أغنية».

ويعكس هذا النجاح استمرار حضور حكيم القوي على الساحة الغنائية، وقدرته على صناعة أجواء خاصة في حفلاته الجماهيرية، بفضل أسلوبه المميز وأغانيه التي تحمل طابعًا شعبيًا مليئًا بالحيوية والإيقاع، وهو ما يجعله واحدًا من أبرز نجوم الأغنية الشعبية الذين ينجحون في إشعال حماس الجمهور أينما ظهروا.