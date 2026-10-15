بتوقيع حمادة إسماعيل.. عمرو يوسف وأسماء جلال في مسرحية أنا مش عارفني بموسم الرياض

يستعد المنتج حمادة إسماعيل لتقديم عمل مسرحي جديد بعنوان «أنا مش عارفني»، يجمع نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم عمرو يوسف وأسماء جلال، على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 23 إلى 27 اكتوبر الجارى ، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية بيومي فؤاد ،أحمد عبد الوهاب ،نسرين أمين، صلاح الدالي ،اية عبد الرازق ،يمني طولان ،محمود فتحي ،أحمد يسرى ، في عرض كوميدي يستهدف تقديم تجربة ترفيهية مميزة للجمهور السعودي والعربي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكمز، وإخراج محسن رزق، وإنتاج حمادة إسماعيل،فيما يتولى أحمد إسماعيل الإشراف العام على العمل.

ويأتي هذا العرض امتدادًا لتجارب مسرحية متعددة قدمها المنتج حمادة إسماعيل ضمن مواسم الرياض السابقة، من بينها المسرحية السورية «سمن على عسل»، التي جمعت النجم السوري معتصم النهار والنجمة جومانا مراد.

كما حقق حمادة إسماعيل محطة مسرحية لافتة بإعادة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 30 عامًا، من خلال مسرحية «إس إس هانم»، التي شارك في بطولتها حجاج عبد العظيم وكريم عفيفي وميرنا جميل ومحمد ثروت، وهي من تأليف نوران نصار وإخراج خالد جلال.

وامتدت تجاربه إلى استقطاب النجمة منة شلبي لخوض تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية «شمس وقمر»، التي شاركها بطولتها الفنان بيومي فؤاد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويواصل حمادة إسماعيل من خلال «أنا مش عارفني» حضوره في المشهد المسرحي، عبر تقديم أعمال تجمع نجوم الصف الأول بتجارب فنية متنوعة، في إطار الحراك الترفيهي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وترسخ مكانة المسرح بوصفه أحد أبرز عناصر الجذب في موسم الرياض.