محمد أبو زيد يطرح أغنيته الجديدة "قمر ع الأرض"

طرح المطرب محمد أبو زيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قمر ع الأرض"، في أغنية باللهجة المصرية، تحمل طابعاً إيقاعياً وأجواءاً راقصة، حيث جمعت بين الغزل والرومانسية بأسلوب غنائي مفعم بالحيوية.

وتدور فكرة الأغنية حول الإعجاب من النظرة الأولى، حيث يعبّر محمد أبو زيد عن مشاعر الانجذاب إلى شخص لفت انتباهه منذ اللحظة الأولى، وكيف يمكن لنظرة واحدة أن تغيّر الأجواء وتبعث الفرح في القلب، في قالب غنائي يجمع بين الكلمات العفوية والإيقاعات الراقصة.

وصدرت أغنية "قمر ع الأرض" على طريقة الفيديو كليب من اخراج رودينا حاطوم ، وجاء متناغماً مع طبيعتها الموسيقية، من خلال أجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، إلى جانب الألوان المبهجة.

أغنية "قمر ع الأرض" من كلمات رمضان محمد والحان احمد مصطفى وتوزيع محمد أبو زيد، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.