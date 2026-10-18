انطلاق المؤتمر الإقليمى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة محافظ بني سويف

فى النسخة الرابعة بمحافظات شمال الصعيد:

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، للإعلان عن المشروعات الفائزة في النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بفندق هلنان أوبـرج الفيوم، بمشاركة اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، والسيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، وعدد من ممثلي وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

ويستهدف المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمحافظات المشاركة، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة البيئة، وترشيد استخدام الموارد، والتعامل مع التغيرات المناخية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة محافظة بني سويف في إطار جهودها لدعم المشروعات الخضراء الذكية وتشجيع الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية والاقتصادية والمجتمعية، وتعزز فرص الاستفادة من الموارد المحلية وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة.

وتشارك محافظة بنى سويف فى المؤتمر في إطار توجه الدولة المصرية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز مسار التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر .. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتأتي المبادرة تأكيدًا على أهمية توطين الحلول المبتكرة للتعامل مع آثار تغير المناخ، ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال 6 فئات رئيسة تشمل: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والشركات الناشئة، وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتوفر المبادرة حزمة من الفرص النوعية للمشاركين، تشمل التعاون مع عدد من الجهات التمويلية والمنظمات الأممية، إلى جانب عرض المشروعات الفائزة خلال المؤتمر الوطني للمبادرة، الذي يضم 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات من كل فئة.

وكان محافظ بنى سويف قد اعتمد التقرير النهائي لأعمال لجنة تقييم المشروعات المُشاركة فى الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال اللجنة والمشروعات التي تم تصعيدها لتمثيل المحافظة في المرحلة التالية من المبادرة، وذلك بعد استيفائها للمعايير والضوابط المحددة.