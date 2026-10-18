موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 رسميًا.. اعرف موعد القبض وطرق الاستعلام بالرقم القومي

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026، للتعرف على توقيت الحصول على المستحقات المالية، وأماكن الصرف المتاحة، بالإضافة إلى طرق الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للمواعيد المعلنة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 1 نوفمبر، ليستفيد أصحاب المعاشات من مستحقاتهم الشهرية في الموعد المحدد.

ويأتي صرف المعاشات مع بداية الشهر الجديد، في إطار نظام الصرف الشهري الذي يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية، بما يساعدهم على تدبير احتياجاتهم الأساسية والوفاء بالتزاماتهم المعيشية.

ويحظى موعد صرف المعاشات باهتمام كبير بين المواطنين، خاصة كبار السن والأسر التي تعتمد على المعاش بوصفه مصدرًا أساسيًا للدخل، إذ يحرص المستفيدون على معرفة موعد إتاحة الأموال والتخطيط للمصروفات الشهرية.

ومن المقرر استمرار صرف معاشات نوفمبر حتى نهاية الشهر، مع إمكانية الحصول عليها من خلال منافذ الصرف المتاحة، وفقًا للإجراءات المنظمة لعملية الصرف.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من المنافذ التي يمكن لأصحاب المعاشات من خلالها الحصول على مستحقاتهم المالية، بهدف تسهيل عملية الصرف والحد من التكدس والازدحام.

وتشمل أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM: يمكن سحب المعاشات من خلالها بعد إتاحة المستحقات على البطاقات.

يمكن سحب المعاشات من خلالها بعد إتاحة المستحقات على البطاقات. مكاتب البريد المصري: يستطيع المستفيدون صرف معاشاتهم من خلال الفروع المتاحة.

يستطيع المستفيدون صرف معاشاتهم من خلال الفروع المتاحة. البنوك: يمكن الحصول على المعاشات عبر البنوك التي تقدم خدمات الصرف للمستحقين.

ويساعد تنوع منافذ الصرف على توفير بدائل مختلفة أمام أصحاب المعاشات، بما يتيح لهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا لمحل إقامتهم واحتياجاتهم.

ويُفضل متابعة الإعلانات الرسمية للتأكد من مواعيد إتاحة المستحقات، مع تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف خلال الأيام الأولى من الشهر.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وفقًا للبيانات المسجلة لدى الهيئة.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://www.nosi.gov.eg/

وللاستعلام عن البيانات، يجب الدخول إلى الموقع واختيار الخدمة المناسبة، ثم اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة، وفقًا لطبيعة الخدمة المتاحة.

وتساعد الخدمات الإلكترونية على تسهيل الوصول إلى المعلومات التأمينية، وتقليل الحاجة إلى التوجه للمكاتب المختصة للاستفسار عن البيانات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا.

ويُنصح المواطنون باستخدام الموقع الرسمي للهيئة عند إجراء الاستعلامات المتعلقة بالمعاشات، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع المواقع غير الموثوقة.

زيادة المعاشات 2026 واستمرار تطبيق الزيادة السنوية

تأتي معاشات نوفمبر 2026 بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية الأخيرة التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو الماضي، وفقًا للمعلومات المعلنة بشأن مستحقات أصحاب المعاشات.

وتهدف الزيادات السنوية إلى دعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية، في ظل التغيرات التي تشهدها تكاليف السلع والخدمات.

وتختلف قيمة المعاش من مواطن إلى آخر وفقًا لبياناته التأمينية والمستحقات المقررة له، ولذلك لا توجد قيمة موحدة يمكن تعميمها على جميع المستفيدين.

ويمكن للمواطنين الراغبين في معرفة قيمة معاشاتهم مراجعة بياناتهم من خلال الخدمات الرسمية التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو التوجه إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات اللازمة.

عدد المستفيدين من معاشات نوفمبر 2026

تخدم منظومة المعاشات في مصر ملايين المواطنين، إذ يبلغ عدد المستفيدين الذين تصرف لهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاشاتهم نحو 11 مليون مواطن، وفقًا للبيانات الواردة بشأن منظومة الصرف.

وتتطلب عملية صرف المعاشات توفير منافذ متعددة تضمن سهولة وصول المستحقات إلى أصحابها، مع تنظيم إجراءات الصرف وتخفيف الضغط على المكاتب وماكينات الصراف الآلي.

ومع اقتراب بداية نوفمبر، يمكن لأصحاب المعاشات الاستعداد للحصول على مستحقاتهم اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، ومتابعة أي تحديثات رسمية بشأن عملية الصرف.

وبذلك، يستطيع المستفيدون التعرف على موعد صرف معاشات نوفمبر، واختيار منفذ الصرف المناسب، والاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.