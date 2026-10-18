أسعار العملات العربية منتصف معاملات اليوم.. ارتفاع الريال السعودي والدرهم والدينار الكويتي

ارتفعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وسجلت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي مستويات جديدة داخل البنك الأهلي المصري، بالتزامن مع زيادة بنحو 5 قروش وفقًا للبيانات المعلنة.

ويأتي تحرك أسعار العملات العربية في ظل متابعة المواطنين لتحديثات سوق الصرف، خاصة أسعار العملات الأكثر تداولًا في المعاملات المالية وتحويلات العاملين بالخارج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات الأحد 18 أكتوبر 2026 في البنك الأهلي المصري، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

سعر شراء الريال السعودي: 14.21 جنيه.

سعر بيع الريال السعودي: 14.31 جنيه.

ويحظى الريال السعودي باهتمام واسع من المواطنين، خصوصًا الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو العمل، إلى جانب متابعة قيمة التحويلات المالية من الخارج.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، وسجل في البنك الأهلي المصري الأسعار التالية:

سعر شراء الدرهم الإماراتي: 14.58 جنيه.

سعر بيع الدرهم الإماراتي: 14.63 جنيه.

ويحرص المتعاملون على متابعة سعر الدرهم الإماراتي بصورة مستمرة، نظرًا لارتباطه بالسفر والمعاملات المالية والتحويلات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026

وسجل الدينار الكويتي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر شراء الدينار الكويتي: 169.15 جنيه.

سعر بيع الدينار الكويتي: 174.39 جنيه.

ويُعد الدينار الكويتي من العملات العربية التي يتابعها المواطنون بشكل ملحوظ، خاصة العاملين في الكويت وأسرهم في مصر، لمتابعة قيمة التحويلات المالية وتغيرات سعر الصرف.

كيف تتابع أسعار العملات العربية في مصر؟

تتغير أسعار العملات الأجنبية والعربية وفقًا للتحديثات التي تعلنها البنوك، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر، لذلك يُفضل التأكد من السعر المعلن لدى البنك قبل إجراء أي عملية شراء أو بيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة تخص البنك الأهلي المصري خلال منتصف تعاملات الأحد 18 أكتوبر 2026، ولا تعني بالضرورة ثباتها لدى بقية البنوك أو استمرارها حتى نهاية اليوم.