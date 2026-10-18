ارتفاع سعر الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز 100 جنيه رغم هبوط الأونصة عالميًا

ارتفع سعر الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي، ليحقق جرام الذهب عيار 21 زيادة قدرها 100 جنيه، رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، في تحرك يعكس تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على تكلفة الذهب محليًا.

وسجل الذهب في مصر ارتفاعًا بنسبة 1.63% خلال الأسبوع، ليصل عيار 21 إلى 6250 جنيهًا بنهاية التداولات، بعدما بدأ الأسبوع عند 6150 جنيهًا، محققًا أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع.

سعر الذهب عيار 21 يرتفع إلى 6250 جنيهًا

صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6150 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 6250 جنيهًا في نهايته، بزيادة بلغت 100 جنيه.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أسهم في دعم أسعار الذهب محليًا، وعوّض أثر تراجع الأونصة في الأسواق العالمية.

كما تمكن عيار 21 من تجاوز مستوى 6200 جنيه للجرام، بعدما تحرك أسفل هذا المستوى لفترة، لينهي الأسبوع عند 6250 جنيهًا.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب محليًا رغم التراجع العالمي؟

يرتبط اختلاف حركة الذهب في مصر عن الأسواق العالمية بتأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حركة الأونصة عالميًا.

وخلال الأسبوع الماضي، كان ارتفاع الدولار عاملًا مؤثرًا في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، ما ساعد على ارتفاع الأسعار المحلية رغم انخفاض المعدن الأصفر عالميًا.

ويعني ذلك أن تراجع الأونصة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر، إذ يمكن أن يعوض ارتفاع الدولار هذا التراجع، ويدفع السعر المحلي إلى الصعود.

تراجع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.7%

على الجانب العالمي، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.7% خلال الأسبوع الماضي، لتنهي التداولات عند 4165 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4189 دولارًا.

ورغم هذا الانخفاض، سجلت السوق المصرية اتجاهًا صعوديًا، مدفوعًا بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يبرز أهمية متابعة المؤشرات العالمية والمحلية معًا عند تقييم حركة أسعار الذهب.

الدولار يسجل أعلى مستوى منذ مايو الماضي

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا بنسبة 2.2% خلال الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 1.2 جنيه، ليصل إلى 53.65 جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

ويؤثر ارتفاع الدولار في تكلفة تسعير الذهب محليًا، ما ساهم في زيادة سعر جرام عيار 21 خلال الفترة نفسها.

التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط

أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدولار جاء بالتزامن مع صعود أسعار النفط الخام واقترابها من مستوى 110 دولارات للبرميل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.

ويمكن أن تؤدي زيادة فاتورة استيراد الطاقة إلى تعزيز الطلب على العملة الأمريكية، بما ينعكس على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومن ثم على أسعار الذهب في السوق المصرية.

وتبقى أسعار الذهب عرضة للتغير وفقًا لحركة الأونصة العالمية وسعر الصرف المحلي، لذلك يُنصح بمتابعة تحديثات الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.