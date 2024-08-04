بعد تحديد موعد إعلانها.. 5 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخيرًا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد فترة من الانتظار، من المقرر أن تظهر النتائج رسميًا خلال 48 ساعة المقبلة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات الحصول على النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسمياً

كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية ستُعلن خلال مؤتمر صحفي، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد النتائج يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتائجهم عبر رقم الجلوس من خلال زيارة الرابط المخصص على موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس:

-اولا عليك الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

-الضغط على بوابة الثانوية العامة.

-اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024".

-إدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة".

نتيجة الثانوية العامة 2024: رابط بالاسم

تم توفير رابط رسمي لنتيجة الثانوية العامة بالاسم، لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج، تزامنًا مع قرب الإعلان عنها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم:

-عليك الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

-قم باختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

-ومنها قم بالضغط على "الاستعلام عن النتائج".

وسوف تظهر لك النتيجة بعد الإعلان عنها رسميًا.

جدير بالذكر انه، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم كما هو المعتاد في السنوات السابقة، حسبما أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يُمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس أو الاسم بمجرد إعلانها.

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