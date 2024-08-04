للحصول على أسنان بيضاء كالقمر.. خلطات فعالة لتنظيفها

تبييض الأسنان في المنزل يمكن أن يكون فعالًا باستخدام بعض الخلطات الطبيعية. هذه الخلطات قد تساعد في تحسين لون الأسنان وتخفيف البقع على غرار ما نشاهده في أشهر الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

يتساءل الكثيرون عن كيفية تبييض الأسنان بطرق فعالة وآمنة مثل المشاهير، ولكن تظل الطرق الطبية مؤقتة وبعضها غير صحي، لذلك يفضل اللجوء إلى الخلطات الطبيعية المسؤولة عن تبييض الأسنان بفاعلية وسهولة، وهي كالتالي:

تبييض الأسنان

خلطات طبيعية لتبييض الأسنان

1. خلطة صودا الخبز والليمون:

- **المكونات:**

- ملعقة صغيرة من صودا الخبز

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- **طريقة التحضير:**

- امزج صودا الخبز مع عصير الليمون لتكوين معجون.

- استخدم فرشاة أسنان نظيفة لتطبيق المعجون على الأسنان، واغسل فمك جيدًا بالماء.

- **التكرار:**

- استخدم هذه الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع. تجنب الإفراط في الاستخدام لتفادي تلف المينا.

2. خلطة الفحم النشط:

- **المكونات:**

- قرص من الفحم النشط (يمكن الحصول عليه من الصيدليات)

- **طريقة التحضير:**

- اسحق الفحم النشط للحصول على مسحوق ناعم.

- بلل فرشاة الأسنان بالماء، ثم اغمسها في مسحوق الفحم.

- قم بتنظيف الأسنان باستخدام الفحم بحركات دائرية، ثم اشطف فمك جيدًا بالماء.

- التكرار:

- استخدم هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع.

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3. خلطة زيت جوز الهند:

- **المكونات:**

- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

- **طريقة التحضير:**

- ضع زيت جوز الهند في فمك وامضغه أو حركه حول الأسنان لمدة 10-15 دقيقة.

- قم بالبصق واشطف فمك جيدًا بالماء.

- التكرار:

- يمكنك القيام بذلك يوميًا.

4. خلطة الكركم والزنجبيل:

- **المكونات:**

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

- القليل من الماء لتكوين معجون

- **طريقة التحضير:**

- اخلط المكونات لتكوين معجون.

- ضع المعجون على الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان، ثم اغسله جيدًا بالماء.

- التكرار:

- استخدم هذه الخلطة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

5. خلطة بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز:

- **المكونات:**

- ملعقة صغيرة من صودا الخبز

- ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين (3% تركيز)

- **طريقة التحضير:**

- اخلط المكونات لتكوين معجون.

- استخدم فرشاة أسنان نظيفة لتطبيق المعجون على الأسنان، ثم اشطف فمك جيدًا بالماء.

- التكرار:

- استخدم هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع.

نصائح إضافية عند تبييض الأسنان

- استشر طبيب الأسنان: قبل استخدام أي من هذه الخلطات، من الأفضل استشارة طبيب الأسنان للتأكد من أنها مناسبة لك.

- تجنب الإفراط: استخدم الخلطات بشكل معتدل لتفادي تلف المينا.

- الحفاظ على النظافة الشخصية: تأكد من تنظيف الأسنان بانتظام باستخدام معجون الأسنان العادي وفرشاة أسنان جيدة للحفاظ على صحة الأسنان.

الخلطات الطبيعية قد تساعد في تحسين لون الأسنان، ولكن النتائج قد تختلف من شخص لآخر.