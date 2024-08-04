آخر مستجدات فيضانات كوريا الشمالية.. عدد غير معروف للضحايا وبوتين يقدم الدعم

اتهمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية نظيراتها في كوريا الجنوبية بنشر شائعات حول أضرار الفيضانات وأعداد الضحايا، وفقًا لتقارير من وكالتي رويترز ووكالة فرانس برس.

المساعدات الروسية

تقدمت روسيا بعرض لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت آلاف المنازل وتسببت في سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وأفادت تقارير من كوريا الجنوبية بأن عدد القتلى أو المفقودين قد يصل إلى 1500 شخص.

وأكد الكرملين ووسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم تعازيه ومساعدات إنسانية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في 27 يوليو، مما أغرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الشمال القريب من الصين.

رسالة بوتين لكيم

أرسل بوتين رسالة إلى كيم جونج أون قال فيها: "أطلب منك نقل كلمات التعاطف والدعم إلى كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة العاصفة"، مضيفًا: "يمكنكم دائمًا الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا".

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن شكره لبوتين على العرض، مشيرًا إلى أن حكومته اتخذت بالفعل إجراءات للتعافي، لكنه سيطلب المساعدة "إذا كانت هناك حاجة لها".

الوضع في كوريا الشمالية

ضربت أمطار غزيرة المناطق الشمالية الغربية من كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى غرق أكثر من 4000 منزل وعزل حوالي 5000 شخص، وقام كيم جونج أون بزيارة المناطق المتضررة بنفسه لتفقد الأوضاع.

التوترات مع كوريا الجنوبية

انتقد كيم وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، السبت، لنشرها شائعات حول الأضرار والضحايا جراء الفيضانات، بعد أيام من طلب سيول المساعدة الإنسانية.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية يوم الخميس أنها مستعدة لتقديم "مساعدات إنسانية عاجلة" إلى "ضحايا الكارثة في كوريا الشمالية"، وفقًا لتقارير تفيد بأن عدد القتلى والمفقودين قد يصل إلى 1500 شخص.

وأشار تقرير بثته قناة تشوسون الكورية الجنوبية إلى احتمال وفاة عمال إنقاذ في تحطم مروحيات.

العلاقات بين الكوريتين وروسيا

وصف كيم تقارير الفيضانات بأنها "حملة تشويه" من جانب كوريا الجنوبية لجلب العار على كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنها مستعدة لمناقشة الإغاثة من الفيضانات مع الصليب الأحمر في الشمال، وهي مبادرة نادرة في عهد الرئيس يون سوك يول.

تعزيز العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا

عززت كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما الدبلوماسية والأمنية في الأشهر الأخيرة، وتبادل كيم وبوتين الزيارات ووقعا على اتفاقية "شراكة استراتيجية شاملة" في يونيو، مما يدل على تقارب أكبر بين البلدين.

اقرأ أيضًا:

تصعيد يُهدد المنطقة.. كيف توعدت إيران إسرائيل بعد اغتيال هنية؟



