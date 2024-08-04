لطلاب الثانوية العامة 2024 .. أسماء الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي

للطلاب الذين ينتمون إلى الشعبة الأدبية

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. ساعات ويتم إسدال الستار علي ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث يتابع العديد من الطلاب توقعات كليات تقبل من 50% أدبي لطلاب الثانوية العامة 2024 تتركز على الحد الأدنى للقبول في الجامعات والكليات المصرية للطلاب الذين ينتمون إلى الشعبة الأدبية.



وتنشر “الموجز” تقرير يتضمن أسماء الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي

وفقًا للمصادر الأعلى في الجامعات، إذا ثبتت الأعداد المقرر قبولها في الكليات على نفس النمط من العام الماضي، فمن المتوقع أن تظل نسب القبول مماثلة لعام 2023.

ومع ذلك، هناك احتمالية لزيادة الحدود الدنيا للقبول بين الكليات، خاصة إذا ما شهدت مجاميع الثانوية العامة ارتفاعًا. يمكن أن ترتفع هذه الحدود بمقدار درجتين إلى خمس درجات، وهو ما سيعتمد على توافق النجاح والشرائح المجمعة للطلاب في الامتحانات.

بشكل عام، يتوقع أن تستمر الجامعات في تطبيق نفس السياسات والمعايير التي تم تحديدها في السنوات السابقة، مع التركيز على توفير الفرص التعليمية لأكبر عدد ممكن من الطلاب وفقًا للإمكانيات المتاحة والمقاعد المخصصة.

القائمة التي تم تقديمها تحتوي على اسماء الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي لطلاب الثانوية العامة 2023:

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. .. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. .. تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى)

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات السويس

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات العريش

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات الوادي الجديد

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات بور سعيد

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات جنوب الوادي

الكليات والمعاهد التي تقبل 50% أدبي .. تربية رياضية بنات كفر الشيخ

اقرأ أيضا ..

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع "الموجز"



تصريح عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024 يربك حسابات الجميع