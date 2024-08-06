لو ابنك رايح حضانة .. روتين يومي للحفاظ على صحته

مرحلة الحضانة هي مرحلة تعليمية مبكرة للأطفال تتراوح أعمارهم عادة بين 3 إلى 6 سنوات. في هذه المرحلة، يتعلم الأطفال الأساسيات مثل الألوان والأشكال والأرقام والحروف، كما يتعرفون على مهارات اجتماعية مثل التعاون والمشاركة. هدف الحضانة هو تحضير الأطفال للدخول إلى المدرسة الابتدائية من خلال تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والعاطفية.

إليك روتين يومي صحي ومفصل للأطفال في الحضانة

1. الصباح:

- الاستيقاظ والاستعداد: يبدأ اليوم عادةً باستيقاظ الطفل في وقت مبكر، مع التركيز على العادات الصحية مثل غسل الوجه والأسنان وارتداء ملابس نظيفة.

الأطفال في الحضانة



- الإفطار: توفير وجبة إفطار مغذية تحتوي على البروتينات (مثل البيض أو اللبن) والحبوب الكاملة والفواكه. الإفطار الجيد يساعد الأطفال على التركيز خلال اليوم.

- الوصول إلى الحضانة: مع وصول الطفل إلى الحضانة، يتم تسجيل الحضور والانتظار في منطقة الاستقبال. قد تشمل الأنشطة في هذه الفترة اللعب الحر أو الأنشطة الجماعية.

2. الأنشطة الصباحية:

- الأنشطة التعليمية: تشمل دروسًا تعليمية مبكرة مثل تعلم الألوان والأشكال، قراءة القصص، أو الأنشطة الفنية. تكون الأنشطة مصممة لتعزيز مهارات اللغة والحساب والإبداع.

- الأنشطة البدنية: ممارسة الأنشطة البدنية مثل الألعاب في الساحة أو التمارين الرياضية تساعد في تعزيز التطور الحركي واللياقة البدنية.

3. وقت وجبة خفيفة:

- الوجبة الخفيفة: تقديم وجبة خفيفة صحية مثل الفواكه أو الخضروات المقطعة أو الزبادي. هذا يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة والنشاط طوال اليوم

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4. الأنشطة الإضافية:

- الأنشطة الاجتماعية: أنشطة تركز على التفاعل الاجتماعي مثل اللعب الجماعي أو مشاريع مجموعات صغيرة تعزز من مهارات التعاون والتواصل.

- وقت اللعب الحر: يسمح للأطفال باللعب واختيار الأنشطة التي يحبونها، مما يعزز من استقلاليتهم وإبداعهم.

5. الغداء:

- وجبة الغداء: تقديم وجبة غداء متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات والحبوب الكاملة. يتم التركيز على تقديم وجبات صحية تساعد في النمو والتطور.

6. الأنشطة بعد الظهر:

- الاسترخاء والقراءة: بعد الغداء، يمكن أن يكون هناك وقت مخصص للهدوء والاسترخاء، مثل قراءة القصص أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

- الأنشطة الإبداعية: أنشطة مثل الرسم أو التلوين أو اللعب بالصلصال تساعد في تنمية المهارات الحركية الدقيقة والإبداع.

7. العودة إلى المنزل:

- التحضير للعودة: يتم تحضير الأطفال للعودة إلى المنزل، مع مراجعة الأنشطة التي تمت خلال اليوم. يمكن أن تشمل هذه الفترة أيضًا وقتاً لتجميع الأغراض الشخصية.

8. المساء:

- وجبة العشاء: تقديم وجبة عشاء صحية ومتوازنة، تشمل مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

- الأنشطة المنزلية: وقت للعب والأنشطة مع الأسرة، مثل اللعب في الحديقة أو القراءة مع الأهل، مما يعزز الروابط العائلية.

- الاستعداد للنوم: إجراءات الاستعداد للنوم تشمل حماماً هادئاً، قراءة قصة، والاسترخاء قبل النوم.

9. وقت النوم:

- النوم: تأكيد الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للأطفال في هذه المرحلة لضمان النمو الصحي والتطور الجيد.

الروتين اليومي في الحضانة يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وشخصية آمنة ومحفزة للأطفال، مما يساعدهم في تطوير مهاراتهم الأساسية والاستمتاع بوقت ممتع ومفيد.