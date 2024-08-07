أول تعليق من جامعة الزقازيق بعد فيديو رقص طالب بحفل تخرجه

علقت جامعة الزقازيق، على مقطع فيديو متداول لـ أحد خريجيها اثناء رقصه بطريقة شعبية خلال حفل تخرجه، مما أثار حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

جامعة الزقازيق ترد على فيديو الرقص

وعلقت جامعة الزقازيق على فيديو رقص الشاب في بيان لها قالت فيه "إيماءً إلى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وحول واقعة تجاوز أحد الخريجين والخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية بإحدى حفلات التخرج، بقاعة الاحتفالات الكبرى في استاد جامعة الزقازيق، نؤكد على أهمية التمسك بالتقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقيات، والآداب العامة بالمجتمع، والتي يتم ترسيخها فى نفوس أبنائها من الطلاب والطالبات.

جامعة الزقازيق تستنكر الواقعة

وتابع البيان" كما نود التنويه بأن هذه الواقعة ليست إلا تصرف فردي للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه، ولكنها خرجت عن السياق العام المجتمعي والمألوف بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة، كبيت للعلم والعلماء.

واختتم بيان الجامعة بأنه بناءً على ما سبق تم بحث الموضوع، وإحالته للتحقيق.

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