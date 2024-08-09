البلطي بـ 64 اعرف أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 9-8

أسعار السمك والجمبري اليوم، شهدت أسعار السمك والجمبري، اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، استقرار في بداية التعاملات الصباحية بداخل سوق العبور.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

وتوفر «الموجز» لمتابعيها، معرفة كل ما يخص أسعار السمك والجمبري اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها بمختلف المجالات ويمكنكم المتابعة.

اسعار السمك اليوم 9-8-2024

اسعار السمك البلطي اليوم

شهدت أسعار السمك والجمبري تراجعا ملحوظا

-شهد سعر السمك البلطي الكبير تراجعاً اليوم، وذلك ليصل 64 جنيهًا للكيلو.

- هبط سعر السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 59 و63 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الأسواني، استقر سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي، المجمد، بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمك اليوم 9-8-2024

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

وعن اسعار السمك والجمبري تترواح على النحو التالي :

- سجل سعر السبيط - كاليماري، اليوم، ما يتراوح من 210 إلى نحو 400 جنيه.

-و تراجع سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، ليصل ما بين 85 و145 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 185 جنيهًا.

- ثبت سعر سمك «القاروص - لوت» و يسجل من 100 إلى 260 جنيه.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 100 إلى 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

- وصل سعر الجمبري متوسط الحجم لنحو من 420 إلى 540 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر الجمبري صغير الحجم ما يتراوح بين 110 و340 جنيهًا للكيلو.

- عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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