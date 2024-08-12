أبرز أغاني نجوم الفن في شهر أغسطس 2024.. تعرف على التفاصيل

في موسم الصيف، ينشط عالم الغناء، ويواصل الفنانون إبهار جمهورهم بأعمال جديدة وملهمة، ومع بداية شهر أغسطس، شهدنا طرح مجموعة من الأغاني المصورة عبر الفيديو كليب، التي تعكس تطلعات الفنانين في تقديم محتوى متنوع وملائم للأجواء الصيفية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الفنانين اللذين طرحوا أغانيهم في شهر أغسطس الجاري.

جنات

قدمت المطربة جنات، مؤخرًا أحدث أعمالها التي حملت عنوان "لو اتجوزت"، وقد صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج عمرو زكي، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك، وألحان سامح كريم، مع توزيع ومكس وماستر لمحمد مجدي.

ياسمين علي

كما طرحت المطربة ياسمين علي، بأغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "الأصول العربية"، وقد صورت في لبنان بقيادة المخرج فادي حداد، الأغنية تتغنى بوحدة الشعوب العربية، كتب كلماتها السيد علي ولحنها أحمد يوسف، بينما قام مونتي بتوزيعها.

آيتن عامر



قدمت آيتن عامر، مؤخرًا أغنية "إفراج"، التي تعد ثاني أغانيها الصيفية لهذا العام، والأغنية كانت من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وتوزيع ماجد الصواف، وصورت الكليب تحت إخراج محمد حسن أوكا.

أحمد سعد

كما طرح النجم أحمد سعد، مؤخرًا أغنيته الجديدة "1.2.3" التي صورت كفيديو كليب وصدرت على مختلف المنصات، والأغنية من كلمات إيمان عظيم، ألحان سامح كريم، وتوزيع الأخوين إلهامي وأدهم دهيمة.

رامي جمال

كما يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة له تحمل عنوان "حالته صعبة"، سوف يقوم بطرحها يوم الأربعاء المقبل، وتعد هذه آخر أغانيه في عام 2024، ليتفرغ بعدها لألبومه الجديد، المقرر طرحه بداية العام المقبل.

وكان رامي جمال، قد طرح خلال الفترة الماضية آخر أغانيه التي حملت عنوان "مش عايشين"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً كما تصدر بها التريند على نفس الموقع، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات أغنية “مش عايشين” لرامي جمال كالآتي: متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.. متفارقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين.. متضايقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين..والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.

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