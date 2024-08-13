بعد الختام لقطات مثيرة للجدل في أوليمبياد باريس 2024

منذ اليوم الأول بدأ مشهد افتتاح أوليمبياد باريس 2024، بمجموعة من الفقرات التي أثارت جدلا واسعا، أبرزها تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل عدد من الفنانين المتحولين جنسيا، و ايضا المغني فيليبي كاترين عاريا، ليجسد الرب الإغريقي ديونيسيس ضمن أحد المشاهد الخاصة بـ"العشاء الأخير.

حفل ختام باريس

لتزداد الأمور حدة بغضب الكنيسة الكاثوليكية والسياسيين من اليمين المتطرف في فرنسا، الأمر الذي دفع مديرة الاتصالات في أوليمبياد باريس ديكامب للإعتذار للأشخاص الذين "قد تكون جرحت مشاعرهم" بسبب بعض مشاهد حفل الافتتاح والتقليد الساخر لمشهد "العشاء الأخير".

مشاهد أوليمبياد باريس



في الوقت الذي أثار فيه حفل افتتاح أوليمبياد باريس غضب واسع من المسيحين، لما نشره من دلالات ثقافية والتركيز على على قيم عالمية مشتركة، لكن على النحو الاخر تصدرعدد من المشاهد ساحة أوليمبياد باريس منها مشاركة ندى حافظ واستبعاد يمنى عياد، وتتويج احمد الجندي ومحمد السيد بالميداليات، تأكيد على صعوبة المنافسة.

اختتام حفل اوليمبياد باريس



وعلى خطى حفل الافتتاح أثار الحفل الختامي لاوليمبياد باريس 2024 مساء الاحد جدلاً كبيراً، عقب هجوم

الجماهير من مختلف أنحاء العالم إصرار فرنسا على الترويج لـ"الرسائل المشبوهة" من خلال عروضها.

فكانت اللقطة الأغرب في حفل الختام ظهور كائن غريب" مغطى بالأشواك والذهب، ووصفه البعض بأنه كائن الشر، فمن المفترض أن يكون الحفل مبهجا، لتعلق اللجنة المنظمة للحفل بأنه شخصية مستوحاة من التراث التاريخي الفرنسي.

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