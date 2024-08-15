موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025 .. كل ما تريد معرفته



قرعة الهجرة إلى أمريكا والتي تُعرف رسميًا ببرنامج "تأشيرات التنوع" أو "DV Lottery" (Diversity Visa Lottery)، هي برنامج تُقدمه الحكومة الأمريكية لفتح أبواب الهجرة إلى الولايات المتحدة لمجموعة من الأشخاص من دول مختلفة حول العالم. الهدف من هذا البرنامج هو زيادة تنوع المهاجرين إلى الولايات المتحدة من خلال منح تأشيرات لأشخاص من دول منخفضة الهجرة إلى أمريكا.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا لعام 2025

- التسجيل: عادةً ما يُفتح باب التسجيل في قرعة الهجرة في بداية أكتوبر ويستمر حتى بداية نوفمبر من كل عام. على سبيل المثال، للعام 2025، بدأ التسجيل من أكتوبر 2023 حتى نوفمبر 2023.

الهجرة إلى أمريكا



خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة إلى أمريكا 2025

للاستعلام عن نتيجة الهجرة إلى أمريكا، اتبع هذه الخطوات:

1. زيارة الموقع الرسمي: قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتأشيرات الهجرة من هنــــــا، أو موقع البرنامج الذي تقدمت من خلاله (مثل برنامج الهجرة العشوائية).

2. إدخال البيانات: ستحتاج إلى إدخال معلومات معينة مثل رقم التأكيد الخاص بطلبك، تاريخ ميلادك، وأحياناً معلومات شخصية أخرى.

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3. تقديم الطلب: بعد إدخال المعلومات، اضغط على زر الاستعلام أو "Submit" للحصول على نتيجة الطلب.

4. التحقق من النتيجة: بعد تقديم الطلب، ستظهر لك النتيجة إذا كانت هناك معلومات متاحة. اقرأ التعليمات الخاصة بالخطوات التالية بناءً على النتيجة التي حصلت عليها.

تأكد من متابعة الموقع الرسمي والاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات جديدة تتعلق بطلبك.

الخطوات المطلوبة للتسجيل في الهجرة إلى أمريكا

1. التحقق من التأهل:

- يجب أن تكون من دولة مؤهلة (دول غير مدرجة ضمن القائمة التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة).

- يجب أن تكون لديك شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو خبرة عمل في مجال معين لمدة عامين خلال السنوات الخمس الأخيرة.

2. ملء نموذج التسجيل:

- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية (www.dvlottery.state.gov) لملء نموذج التسجيل عبر الإنترنت.

- ستحتاج إلى تقديم معلومات شخصية، بما في ذلك اسمك الكامل، تاريخ الميلاد، جنسيتك، ومعلومات تعليمية أو مهنية.

3. رفع صورة شخصية:

- يجب تحميل صورة شخصية وفقًا للمواصفات المحددة على الموقع (صورة حديثة وبخلفية بيضاء).

4. تأكيد الطلب:

- بعد تقديم النموذج، ستحصل على رقم تأكيد يمكنك استخدامه للتحقق من حالة طلبك لاحقًا.

الأوراق المطلوبة

عند اختيارك في القرعة وتلقيك دعوة لإجراء مقابلة، قد تحتاج إلى تقديم المستندات التالية:

1. جواز السفر: ساري المفعول.

2. شهادات التعليم: مثل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3. شهادات الخبرة المهنية: إذا كانت مطلوبة.

4. صور شخصية: مطابقة لمواصفات السفارة.

5. سجلات الحالة الجنائية: في بعض الحالات، قد يُطلب منك تقديم سجل جنائي.

6. فحص طبي: إجراء فحص طبي من طبيب معتمد.

يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على آخر التحديثات والمعلومات الدقيقة حول التواريخ والإجراءات.