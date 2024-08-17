هيدي كرم تكشف عن علاقتها بابنها نديم في الأماكن العامة

حلت الفنانة هيدي كرم، ضيفة مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، وكشفت خلال اللقاء عن جوانب متنوعة من حياتها الفنية والشخصية.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها:

أبرز تصريحات هيدي كرم

بدأت هيدي كرم حديثها عن العلاقة مع ابنها نديم، موضحة أنها تحرص على الالتزام بحدود معينة في الأماكن العامة لتفادي أي لبس قد يحدث، ورغم أن نديم لا يمانع في مظاهر المحبة مثل الأحضان والقبلات، إلا أنها تفضل الحفاظ على خصوصية هذه اللحظات في الأماكن العامة بسبب التفسيرات المختلفة التي قد يطلقها البعض، قائلة:" لما بمشي معه في الشارع أو خارجة معه في مكان ما، بحاول ألتزم حدودي، مقعدش أبوسه، أو أحضنه أو كل شوية أطبطب عليه، أو أحط راسي على كتفه، لما بقوله في مكان عام اسم الدلع، مايقولش أنا كبرت معندوش مشكلة دي، ومعندوش مشكلة في البوس والأحضان، هو حبيبي استسلم للتخلف العقلي اللي عندي، لكن المجتمع مش متقبلنا الحقيقة، وشكلنا مش لايق على بعض كأم وابنها".

فيلم آل شنب

وتحدثت هيدي كرم أيضًا عن مشاركتها في فيلم آل شنب، الذي يعتبره النقاد عملاً إنسانيًا كوميديًا، مُضيفة :" فيلم إنساني اجتماعي كوميدي، بسيط جدًا وبالرغم من ذلك فهو عميق جدًا؛ لأنه يناقش العلاقات الإنسانية ما بين العائلة الواحدة عندما تجتمع في ظرف حزين، هنشوف ايه اللي هيحصل في بيت كبير، فيه أخوات كتير وأحفاد كتير، بأفكار مختلفة تمامًا، بيتجمعوا في ظرف حزين لمدة 3 أيام في بيت العائلة".



وعبرت هيدي كرم عن سعادتها بالعمل مع مجموعة من النجوم الكبار مثل سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة، مشيرة إلى أن الفيلم يعالج المواقف الاجتماعية بلمسة كوميدية خفيفة لكن عميقة.

سر جمال هيدي كرم

كما كشفت هيدي كرم عن سر جمالها ورشاقتها، مؤكدة أنها تلتزم بروتين رياضي منتظم للحفاظ على لياقتها البدنية، وأوضحت أن الرياضة جزء أساسي من حياتها اليومية، لكنها أحياناً تضطر لتقليلها خلال فترات تصوير الأعمال.

وأشادت هيدي بقدرتها على تنظيم حياتها بشكل ممتاز، معبرة عن افتخارها بأسلوبها المنظم والدقيق في كل تفاصيل حياتها، وتحدثت أيضاً عن تجربة العمل مع المخرجة آيتن أمين، مشيرة إلى أنها تسعى دوماً لدفع الممثلين لتقديم أدوار متنوعة ومختلفة، دون أن تكون ديكتاتورية في أسلوب الإخراج.

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