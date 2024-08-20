كيفية الاستعلام عن القضايا حسب الاسم.. في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه عبر جميع قطاعاتها، أصبحت عمليات البحث عن القضايا الإلكترونية متاحة بشكل أسهل وأكثر فعالية.

كيفية الاستعلام عن القضايا حسب الاسم .. دليل شامل

في هذا التقرير، يرصد لكم “ الموجز” دليلاً مفصلاً لكيفية الاستعلام عن قضية باستخدام الاسم والرقم القومي عبر الإنترنت، فضلاً عن خيارات أخرى عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عبر موقع وزارة العدل

للاستعلام عن قضية باستخدام الاسم والرقم القومي إلكترونيًا، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العدل

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل عبر الرابط المتاح.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية

اختر أيقونة "الخدمات الإلكترونية" من الصفحة الرئيسية للموقع.

وزارة العدل

اختيار قسم الاستعلام عن القضايا

اضغط على "الاستعلام عن القضايا" الموجود ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.

الانتقال إلى صفحة الاستعلام

توجه إلى صفحة جديدة ثم اختر أيقونة "الاستعلام عن قضية برقم الهوية".

إدخال رقم الهوية

سجل رقم الهوية بدقة وتأكد من صحته.

عرض بيانات القضية

اضغط على زر "استعلام" لتظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالقضية المطلوبة.

الاستعلام عبر البريد الإلكتروني

للاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:

إرسال رسالة إلى وزارة العدل

قم بكتابة رسالة بريدية تتضمن البيانات التالية:

• اسم أحد الأطراف في القضية.

• رقم القضية.

• نوع القضية.

إرسال البريد الإلكتروني

أرسل الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

انتظار الرد

ستتلقى ردًا من الوزارة يتضمن حالة القضية وفقًا للمعلومات المقدمة.

الاستعلام عبر تطبيقات الهواتف المحمولة

تقدم وزارة العدل أيضًا تطبيقًا مخصصًا للاستعلام عن القضايا، والذي يمكن تحميله واستخدامه على أجهزة الأندرويد والآيفون:

تحميل التطبيق

قم بتحميل تطبيق الاستعلام عن القضايا من خلال الموقع الإلكتروني أو متجر التطبيقات.

فتح التطبيق

بعد الانتهاء من التحميل، افتح التطبيق واضغط على "الأحكام القضائية".

إدخال البيانات

أدخل المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم القضية كما هو مسجل في أوراق القضية.



التأكد من صحة البيانات

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ثم اضغط على "موافق".

عرض المعلومات

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالقضية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستعلام عن القضايا بسهولة وفعالية، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

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