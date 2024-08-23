حمزة نمرة يكشف كواليس اغاني قدمها لـ زوجته

حمزة نمرة .. كشف المطرب حمزة نمرة عن جوانب مهمة من حياته الشخصية والعائلية، أشار حمزة إلى أن زوجته وأسرته هم الأقرب إلى قلبه وأنه يحرص على الاهتمام بهم بشكل كبير، وأكد أنه دائمًا يستمع إلى آراءهم حول أعماله الفنية، خاصةً رأي زوجته التي تعتبر الخط الأول في حياته، ويكشف الموجز تفاصيل جديدة في حياة المطرب الشهير.

في حديثه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أوضح نمرة أن طبيعته الانطوائية تجعله يفضل الابتعاد عن المجموعات الاجتماعية والشلالات، مشيرًا إلى أنه لا يحمل الكراهية أو الضغينة تجاه أي شخص.

حمزة نمرة

أغاني خاصة لزوجته

من بين الأمور التي كشف عنها حمزة نمرة في حديثه، إهداءه بعض الأغاني لزوجته دون الإفصاح عن ذلك عبر وسائل الإعلام. من بين هذه الأغاني، ذكر نمرة أغنية "غروب" وأغنية "الوقعة الأخيرة". وعلى الرغم من قيمة هذه الأغاني الشخصية، أشار نمرة إلى أنه لم يكشف عنها على الإنترنت بسبب شعوره بالخجل قليلاً من الحديث عن هذا الجانب الحميمي من حياته.

حمزة نمرة

حفلات حمزة نمرة ونجاحه العالمي

بعيداً عن حياته الأسرية، تحدث حمزة نمرة أيضًا عن تجاربه في الغناء داخل مصر وخارجها، أشار إلى مشاركته في العديد من الحفلات الموسيقية في مختلف دول العالم، حيث يشارك في هذه الحفلات جمهور غالبيته من المصريين. وأوضح نمرة أن سعادته تتضاعف عندما يرى الفرحة والابتسامة على وجوه المصريين في الخارج، مؤكداً أن هذا الدعم والحب المتبادل بينه وبين جمهوره هو ما يدفعه للاستمرار في مسيرته الفنية.

حمزة نمرة

كما أعرب عن سعادته الخاصة بالحفلات التي يحييها في مصر، مشيرًا إلى أن لكل حفل طابعًا خاصًا وأن حفلاته في الإسكندرية تحظى بحضور كبير من أهل المدينة، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة والامتنان لدعم جمهوره المصري.

حمزة نمرة

تتجلى في تصريحات حمزة نمرة مدى ارتباطه بأسرته وحرصه على إبقاء جوانب حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء، مع تركيزه على إسعاد جمهوره سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال أغانيه وحفلاته، يستمر حمزة نمرة في رسم الابتسامة على وجوه محبيه، بينما يظل العطاء لأسرته جزءاً لا يتجزأ من حياته.

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