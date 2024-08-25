القصة الكاملة لـ مصرع 6 عمال داخل بيارة شركة الموالح بـ الإسماعيلية

حادث بيارة شركة الموالح.. استيقظت مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، علي فاجعة كبري، وأحداث مأساوية تمثلت في مصرع 6 عمال إثر سقوطهم داخل بيارة شركة الموالح.

وخيم الحزن، على أرجاء مدينة التل الكبير، وفي مشهد مهيب اتشح السواد، حزنًا علي وفاة العمال الذين سقطوا في حادث انهيار بيارة شركة الموالح.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مصرع 6 عمال جراء سقوطهم داخل بيارة شركة الموالح بمحافظة الإسماعيلية.

بيارة شركة الموالح

تفاصيل حادث بيارة شركة الموالح

وأفادت المعاينة أن العمال كانوا يحفرون البيارة وانهار جزءً من جدار بيارة شركة الموالح بمنطقة وادي الملاك دائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية عليهم فسقطوا في القاع.

ونتج عن حادث بيارة شركة الموالح مصرع وإصابة 6 عمال في بيارة بالإسماعيلية، حيث توفي 3 عمال غرقًا، وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة سقوط البيارة وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وخيم الحزن علي أسر وأهالي ضحايا بيارة شركة الموالح الذين خرجوا من أجل لقمة العيش وكانوا يعملون في إحدى المزارع.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى حادث بيارة شركة الموالح

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يُفيد بـ سقوط بيارة فى إحدى المزارع الخاصة بإحدى الشركات فى وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير، الأمر الذي أدي إلى مصرع وإصابة 5 أشخاص.

وانتقلت، علي الفور، قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث بيارة شركة الموالح، وتبين صحة الحادث، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 6 أشخاص.

بيارة شركة الموالح

سيارات الإسعاف تنقل ضحايا بيارة شركة الموالح

ومن جانبها، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان حادث بيارة شركة الموالح، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

كما تم تحرير محضر بمصرع وإصابة 6 عمال في بيارة شركة الموالح بالإسماعيلية، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق حول الحادث، وأمرت بسرعة جمع التحريات من أجل الوقوف على تفاصيل وقوعه وكشف ملابساته، وأمرت بالتحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرفها، والاستماع إلى أقوال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج اللازم.

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