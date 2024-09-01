تفاصيل صادمة في حريق مطرانية بني سويف.. كشفها بيان رسمي

بعد ساعات قليلة من حريق مطرانية بني سويف أمس السبت، ظهرت تفاصيل جديدة كشفتها مطرانية بني سويف، في بيان رسمي أصدرته صباح اليوم الأحد، أوضحت خلاله ملابسات اندلاع حريق في مبنى تابع للكنيسة.

بيان مطرانية بني سويف

وذكر بيان المطرانية الذي يستعرضه الموجز في هذا التقرير، أن حريق مطرانية بني سويف نشب مساء السبت في مطرانية بني سويف، حيث امتدت النيران إلى السرداق المجاور للكنيسة، والذي يحتوي على المقاعد الخشبية المخصصة للكنيسة.

حريق مطرانية بني سويف

أسباب حريق مطرانية بني سويف

وأضاف البيان أن الحريق وقع في فناء المطرانية نتيجة لأعمال التجديدات التي تجري داخل مبنى الكنيسة.

وأوضح أن الحريق لم يقتصر على السرداق فقط، بل امتد ليشمل مبنى الخدمات الملاصق للكنيسة، والمكتبة، وبعض مكاتب الآباء، وأجزاء كبيرة من السكن الخاص بالأسقف.

حريق مطرانية بني سويف

الحماية المدنية

وأشار البيان إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق مطرانية بني سويف، وأن أجهزة البحث الجنائي بدأت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، منوهًا إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة، مدير الأمن، بالإضافة إلى قيادات المحافظة والقيادات الأمنية، تواجدوا في مقر المطرانية لمتابعة الحادث.

السيطرة على حريق مطرانية بني سويف

تفقد المحافظ أوضاع رعايا الكنيسة وكل الحاضرين، بما في ذلك نيافة الأنبا غبريال مطران المطرانية، وطمأنهم بأن الحريق قد تمت السيطرة عليه بشكل كامل، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتأكد المحافظ من تنفيذ التدابير الضرورية في المنطقة المحيطة بالكنيسة لضمان سلامة الجميع.

حريق مطرانية بني سويف

آثار الحريق

أدى الحريق إلى تدمير محتويات مبنى الخدمات بالكنيسة وغرفة الصلوات والوعظ والقداسات، وألحق أضرارًا بالنوافذ والجدران في الطابق الأرضي للكنيسة الواقعة في منطقة ميدان الحمام بوسط مدينة بني سويف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعشر سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

أسماء المصابين في حريق مطرانية بني سويف

وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصًا بالاختناق قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه ومنهم: منال ص. ش. (42 عامًا)، يوسف ص. ف. (17 عامًا)، كيرلس ج. و. (18 عامًا)، صبري ع. مراد (57 عامًا)، إسطفانوس ر، ناصر ك. (45 عامًا)، حلمي ح. (26 عامًا)، مايكل ث. ع. (24 عامًا)، أحمد م. (42 عامًا)، وسيم ف. أ. (40 عامًا)، رومانى إ. ي. (43 عامًا)، كيرلس ح. (17 عامًا).

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