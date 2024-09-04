القصة الكاملة لـ الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا وتعليق مصر عليه

شرق نيجيريا.. شهدت شرق نيجيريا أحداثًا مأساوية، ومذابح ومجازر بشعة، خلال الساعات الماضية، وذلك علي خلفية الهجوم الإرهابي الذي نفذه مجموعة من المسلحين يشتبه في صلتهم بجماعة بوكو حرام المتطرفة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا وما أسفر عنه من سقوط عشرات الإصابات والوفيات، وتعليق مصر عليه.

الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا

تفاصيل الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا

ومن جانبه، كشف المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي عبد الكريم دونغوس تفاصيل الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا، قائلًا إن حوالى 150 إرهابيًا يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام مسلحون ببنادق وقذائف آر بي جي هاجموا قرية مافا على أكثر من خمسين دراجة نارية، وفتحوا النار على سوق، وأضرموا النار في متاجر ومنازل.

وأضاف: "قتل الإرهابيون كثيرًا من الناس لكننا لم نتأكد بعد من العدد الفعلي للضحايا.

حصيلة الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية أن الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 81 شخصًا على الأقل.

إلا أن شهود عيان وسكان محليين أكدوا أن عدد القتلى ربما يكون أعلى من ذلك، إذ لا يزال عدد من سكان القرية في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أن طاردهم المسلّحون في الأدغال.

فيما أشار مسؤول عسكري رافق قائد الجيش في يوبي إلى مافا، إلى أن الطريق إلى القرية التي شهدت الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا كان ملغّماً بالمتفجرات، لكن القوات تمكّنت من إبطال مفعولها.

وتعد ولاية يوبي التي شهدت الهجوم الإرهابي في شرق نيجيريا هي إحدى ثلاث ولايات تشهد تمردًا منذ 15 عامًا، مما أدى إلى مقتل آلاف النيجيريين ونزوح ما يزيد على مليوني شخص.

وزارة الخارجية

مصر تدين الهجوم الارهابى في شرق نيجيريا

وفي نفس الصدد، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الأربعاء ٤ سبتمبر الجارى، الهجوم الإرهابى الذي استهدف قرية في ولاية يوبي بشرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المروع، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.

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