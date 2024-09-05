ننشر حركة هيئة قضايا الدولة 2024 بالأسماء والقائمة الكاملة
ننشر لكم عبر موقع الموجز حركة هيئة قضايا الدولة 2024 بالأسماء، بعدما أصدرت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات لأعضاء الهيئة، وذلك بعد موافقة المستشار عدنان فنجاري، وزير العدل.
حركة هيئة قضايا الدولة 2024
يستعرض موقع "الموجز" جميع الأسماء الخاصة بحركة تغييرات وترقيات هيئة قضايا الدولة 2024، في إطار خدماته اليومية التي تهتم بتقديم المعلومات الهامة للقراء.
تغييرات وترقيات لمستشاري هيئة قضايا الدولة
تأتي هذه الحركة بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاتها، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
أسماء حركة هيئة قضايا الدولة 2024
تتضمن الحركة الكاملة قوائم الأسماء مقسمة حسب الإجراءات والمحافظات، وفقاً للمواد المنصوص عليها في القرار، والتي تم إعدادها بعناية لضمان تلبية احتياجات الهيئة وتطوير أدائها في مختلف المواقع والمحافظات.
- المستشار محي الدين عبده عبدالعظيم نائب رئيس.
- المستشار سعد محمد سعيد علي أبو ذكري نائب رئيس.
- المستشار محمد محمد العراقي سيد أحمد نائب رئيس.
- المستشار الدكتور أحمد محمد شحاتة طوخي نائب رئيس.
- المستشار محمد عبدالرازق السيد عبدالسلام نائب رئيس.
- المستشار محمد يوسف إمام سيف ناب رئيس.
- المستشار طه عبدالفتاح سطوحي علي نائب رئيس.
- المستشار إيهاب عاطف عبدالحميد حافظ نائب رئيس.
- المستشار محمد إبراهيم إبراهيم عبدالمتعال نائب رئيس.
- المستشار محرم فؤاد أحمد هريدي نائب رئيس.
- المستشار وائل طلعت أحمد عبدالرحيم وكيل الهيئة.
- المستشار أحمد السعيد عبدالسلام محمود وكيل الهيئة.
- المستشار جورج حلمي لبيب شنودع وكيل الهئة.
- المستشار محمد إبراهيم أحمد علي السقا وكيل الهيئة.
- المستشار محمد أبو طالب إبراهيم عوض مستشار.
- المستشار عبدالمنعم حسين محمد قنديل مستشار.
- المستشار محمود جمال محمود إبراهيم عامر مستشار.
- المستشار محمد يوسف عبدالقادر عمارة مستشار.
- المستشار أحمد عبدالله محمود محمد الملط مستشار.
- المستشار خالد مصطفى سيد أبو العلا مستشار.