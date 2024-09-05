ننشر حركة هيئة قضايا الدولة 2024 بالأسماء والقائمة الكاملة

ننشر لكم عبر موقع الموجز حركة هيئة قضايا الدولة 2024 بالأسماء، بعدما أصدرت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات لأعضاء الهيئة، وذلك بعد موافقة المستشار عدنان فنجاري، وزير العدل.

حركة هيئة قضايا الدولة 2024

يستعرض موقع "الموجز" جميع الأسماء الخاصة بحركة تغييرات وترقيات هيئة قضايا الدولة 2024، في إطار خدماته اليومية التي تهتم بتقديم المعلومات الهامة للقراء.

تغييرات وترقيات لمستشاري هيئة قضايا الدولة

تأتي هذه الحركة بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاتها، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

أسماء حركة هيئة قضايا الدولة 2024

تتضمن الحركة الكاملة قوائم الأسماء مقسمة حسب الإجراءات والمحافظات، وفقاً للمواد المنصوص عليها في القرار، والتي تم إعدادها بعناية لضمان تلبية احتياجات الهيئة وتطوير أدائها في مختلف المواقع والمحافظات.