شيري عادل مازالت خارج نطاق السينما.. والسر "أصل الحكاية "

أعربت الفنانة شيري عادل عن استيائها بسب تأجيل عرض فيلهما الجديد الذي أطلق عليه اسم “ أصل الحكاية، الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال ماراثون صيف 2024، ومن هنا يستعرض" الموجز” التفاصيل.

شيري عادل

سبب منع عرض فيلم أصل الحكاية

في البداية أعلنت الشركة المنتجة عن منع عرض فيلم “أصل الحكاية ” في يناير الماضي، وذلك لـ أسباب إنتاجية ، وبعد اعتراض عدد من الشخصيات على عرضه تم وقف عرض الفيلم للمرة الثانية، وذلك بعد تصنيفه + 18، على الرغم من حصول صناعه على كافة الموافقات و التصاريح الرقابية، ولم تعلن الشركة المنتجة عن ميعاد طرح الفيلم حتي الأن.

تفاصيل فيلم “ أصل الحكاية ”

وتدور أحداثه حول قضية شائكة عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وربط شخصيات العمل لها بالعديد من مشاكل حياتهم، فهي في بعض الأحيان تكون المحرك الأساسي لدى الكثيرين، في إطار من الكوميديا السوداء.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم ”أصل الحكاية "بطول كل من الفنانة شيري عادل، عابد عناني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جيسيكا حسام الدين، يوسف عثمان، علاء مرسي، كريم عفيفي، هالة فاخر، محمود حافظ، رانيا شاهين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

أعمال شاركت فيها شيري عادل

ويذكر أن شاركت الفنانة شيري عادل مسلسل أطلق عليه صناعه اسم " حكايات جروب الدفعة"، وتم عرضه في أول العام.

يتناول مسلسل حكايات جروب الدفعة " قصص الطلبة بعد تخرجهم وأحلامهم وطموحاتهم. وقد شارك في البطولة كل من الفنان عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، ماركو إدوارد أسامة الهادي، محمد عادل، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت، والعمل من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف هاني سرحان، وأشرف على كتابة السيناريو باسم شرف.

شيري عادل

مسلسل الوصفة السحرية

كما شاركت الفنانة شيري عادل في بطولة مسلسل الوصفة السحرية، ويناقش العمل عدد من الأزمات الموجودة دائم منها صراعات الزوجين بعد مرور سنوات من الزواج وكيف يتم التعامل معها، وذلك من خلال قصص عديدة ومختلفة ويأتي ذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

شارك الفنانة شيري عادل في بطولة مسلسل الوصفة السحرية عدد من الفنانين الذين شكلوا طاقم عمل مميز وتم تسكين كلًا منهم في مكانه الصحيح منهم لقاء سويدان، عمر الشناوي، إسلام جمال، بسمة داوود، هيدي كرم، كارولين عزمي، سلوى محمد علي، محمد أبو داود، رانيا منصور.

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