جواب نهائي.. فريق "بدون مقابل" مع هاني رمزي في البلاتوة قربيًا

يستعد الفنان الكوميدي هاني رمزي مع فريق مسلسل " بدون مقابل "استكمال مشاهد العمل، ومن المقررعرضه عبر الشاشات قربيًا، بعد تأجيله عدة مرات، العمل من تأليف حسام موسي و إخراج جمال عبد الحميد.

هاني رمزي

وعلم "الموجز" أن الشركة المنتجة للمسلسل أعلنت عن بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من الديكورات اللازمة للمشاهد المتبقية.

وكان من المفرض أن يعرض مسلسل " بدون مقابل" لـ الفنان هاني رمزي، في ماراثون رمضان 2024 الماضي، ولكن بسبب سوء الجو تم تأجيل العمل.

هاني رمزي يخوض تجربة درامية جديدة

يعتبر مسلسل "بدون مقابلة عودة جديدة لـ الفنان هاني رمزي، حيث ابتعد هذه المرة عن الكوميديا التي اشتهر بها ليتجه نحوعالم الدراما التراجيدية والاجتماعية.

وفي لقاء تلفزيوني، أكد هاني رمزي أنه يحرص دائمًا على التنويع في أدواره، قائلاً: "في معظم أفلامي، أُضيف لمسة تراجيدية وسط الكوميديا، لأنني في النهاية ممثل قبل أن أكون كوميديان، وأرى أن التنوع في الأدوار هو ما يمنحني القدرة على البقاء والإبداع".

وأوضح أنه تلقى عروضًا لأعمال كوميدية في الفترة الماضية، لكنه رفضها لأنه لم يكن مقتنعًا بجودتها أو الرسالة التي تقدمها. وأضاف: "لا أستطيع تقديم عمل لا يُضحكني، لأنني بذلك لن أتمكن من إضحاك الجمهور، لذا قررت التوجه إلى الدراما والتراجيديا، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الناس".

هاني رمزي

قصة مسلسل بدون مقابل

تدور أحدا المسلسل في إطار درامي اجتماعي وإنساني، حيث يتناول قصص رجال الأمن وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب، مُسلطًا الضوء على الجانب الإنساني والاجتماعي في حياتهم. وعلى الرغم من أن المسلسل يُصنف كعمل درامي، إلا أنه يحمل رسالة وطنية واضحة تعكس قوة الانتماء والوطنية لدى هؤلاء الأبطال الذين يعملون دون انتظار مقابل مادي، مما يبرز المعنى الحقيقي للتضحية في سبيل الوطن.

أبطال مسلسل بدون مقابل

يضم مسلسل "بدون مقابل" نخبة من نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك إلى جانب هاني رمزي كل من الفنانة داليا البحيري، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، ومحمد أبو داوود، ونسرين طافش، وعدد كبير من الوجوه المعروفة.

آخر أعمال هاني رمزي

ومن المعروف آخر عمل ردامي لـ هاني رمزي هو مسلسل العائدون والذي شارك فيه كل من أمير كرارة وأمينة خليل وعدد من النجوم ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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