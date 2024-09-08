ظهور نتيجة معاهد معاون الأمن 2024..تعرف على شروط القبول

نتيجة معاهد معاون الأمن 2024..أعلنت معاهد معاون الأمن اليوم الأحد 8-9-2024, عن إمكانية الاطلاع على نتائج الطلاب المتقدمين من خلال موقعها الإلكتروني، بعد إدخال البيانات الشخصية اللازمة.

شروط التقديم الأساسية في معاهد معاون الأمن

شددت وزارة الداخلية على أن يتوفر في المتقدمين مجموعة من الشروط الأساسية, والتي توضحها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يحملان الجنسية المصرية عن غير طريق التجنس ، يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة. وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره.

معاون أمن

ألا يكون قد فُصل من العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو حكم تأديبي نهائي إلا إذا مضت أربعة سنوات على الأقل منذ صدور القرار يُشترط أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، الذي يتم تحديده بقرار من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وبعد اجتياز هذه الاختبارات، يمثل المتقدم أمام لجنة الاختيار المعروفة بالهيئة ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بأي جهة حكومية أخرى ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج. اشترطت الوزارة يتم التقديم عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

تُجرى الاختبارات في معاهد طره، السادس من أكتوبر، البحيرة، سوهاج، وبطرة.

المكافآت والامتيازات الدراسية لمعاون الأمن

معهد معاون أمن

أوضح البيان أن الطلاب المقبولين في معهد معاون الأمن يحصلون على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد هيئة الشرطة, يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، ويستفيدون من الخدمات الاجتماعية لأنفسهم وأسرهم، بالإضافة إلى كافة المزايا الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

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