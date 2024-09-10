معاهد الوادي تحتفل بتخريج الدفعة رقم 44 (صور)

نظمت معاهد الوادي العليا في مدينة العبور، الحفل السنوي بمناسبة تخريج الدفعة رقم 44 من معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا ومعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

ويستعرض “الموجز” في هذا التقرير تفاصيل الحفل.

دعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي في مصر

وأشارت المهندسة آية أسامة محي الدين، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا،إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي في مصر، معربة عن امتنانها العميق له على اهتمامه المستمر ودعمه اللامحدود للارتقاء بالتعليم العالي، مما ساهم بشكل كبير في نجاح منظومة التعليم العالي المصرية.

وأكدت أن معاهد الوادي العليا تواصل التزامها بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة ترتكز على أحدث التقنيات في مجال التعليم والتكنولوجيا، موضحة أن المعاهد تستعد لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024/2025، مع التركيز على تعزيز مهارات الطلاب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل.

وأضافت أن التخرج ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة مليئة بالتحديات والفرص، وأكدت أن معاهد الوادي العليا ستواصل تقديم الدعم والتوجيه لجميع خريجيها، لتعزيز قدرتهم على الإبداع والمساهمة الفعالة في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حفل تخرج الدفعة 44 من معاهد الوادي

حضر الحفل الدكتور مجدي جمال عبدالقادر، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وقال خلال كلمته: "أود أن أوجه الشكر والتقدير إلى إدارة معاهد الوادي العليا وكل من ساهم في دعم وتوجيه الخريجين خلال رحلتهم الأكاديمية، الدعم الذي تلقوه من المعهد، والأساتذة، والأهل، كان له الأثر الكبير في نجاحهم وتفوقهم."

أهمية تطوير المناهج الدراسية

في السياق نفسه، شدد الدكتور عابد جاد، عميد معهد الوادي العالي للهندسة، على أهمية الاستمرار في تطوير المناهج الدراسية وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة.

وشهد الحفل مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع العلمي والأكاديمي والسياسي، منهم الدكتور صلاح عبية، رئيس المعاهد البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وعضو التحالف العالمي لصناعة الذكاء الاصطناعي، والدكتور مجدي جمال عبد القادر، أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة ورئيس قطاع المعاهد التجارية، والنائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة العامة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، والدكتور حافظ كامل الغندور، رئيس نقابة التجاريين بالقاهرة، والدكتور حافظ موسى، رئيس نقابة التجاريين بالقليوبية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مؤسسة مصر الخير وأسر الخريجين، ورؤساء وأعضاء جاليات الخريجين العرب والأفارقة.

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