تعرف على موعد إجراء قرعة أراضي مدينة الشروق 2024| التفاصيل كاملة

أعلن حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، عن تنظيم القرعة العامة اليدوية الثالثة في مدينة الشروق ، وذلك لاستيعاب العملاء الذين قاموا بدفع المقدمات للمساحات التي تم تعديل أوضاعها، ستعقد القرعة يوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، بمقر بلدية الشروق، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل قرعة اراضي مدينة الشروق والإجراءات

كما أكد المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس بلدية مدينة الشروق، أن على العملاء الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور. سيتم إغلاق الأبواب من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى بدء عملية القرعة، ولا يُسمح بالمشاركة إلا بعد تقديم إثبات الهوية.

تقدم الأعمال في مدينة الشروق

تابع المهندس عبد المقصود ومسؤولو الهيئة الأعمال الجارية في تركيب الطبقة الإسفلتية بمركز خدمات المدينة 2 بالقطاع الشرقي، بالإضافة إلى تطوير المناطق العمرانية في المدينة. وأوضح أن هذه الأعمال تأتي في إطار مشروعي إنشاء المرافق والطرق بمركز خدمات المدينة، بهدف تحسين كفاءة الشوارع وتوفير مناطق خدماتية جديدة للمستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تنفيذ طبقة الأسفلت على طريق الخدمة في الجزء الجنوبي من المركز، وكذلك في المناطق الفاصلة بين المناطق الرابعة والخامسة من المباني.

توجيهات لمتابعة التنفيذ

وجه رئيس جهاز مدينة الشروق الطاقم الإشرافي بضرورة تكثيف المتابعة اليومية للأعمال وضمان تنفيذها بشكل مثالي، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعين. كما شدد على أهمية تسهيل حركة المرور وتوفير الأراضي الاستثمارية، التي تسهم في تعزيز الخدمات بالمدينة.

بهذه الخطوات، تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبلدية مدينة الشروق إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز أعلن حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، عن تنظيم القرعة العامة اليدوية الثالثة في مدينة الشروق، وذلك لاستيعاب العملاء الذين قاموا بدفع المقدمات للمساحات التي تم تعديل أوضاعها. ستعقد القرعة يوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، بمقر بلدية الشروق.

تفاصيل القرعة والإجراءات

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس بلدية مدينة الشروق، أن على العملاء الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور. سيتم إغلاق الأبواب من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى بدء عملية القرعة، ولا يُسمح بالمشاركة إلا بعد تقديم إثبات الهوية.

تقدم الأعمال في المدينة

تابع المهندس عبد المقصود ومسؤولو الهيئة الأعمال الجارية في تركيب الطبقة الإسفلتية بمركز خدمات المدينة 2 بالقطاع الشرقي، بالإضافة إلى تطوير المناطق العمرانية في المدينة. وأوضح أن هذه الأعمال تأتي في إطار مشروعي إنشاء المرافق والطرق بمركز خدمات المدينة، بهدف تحسين كفاءة الشوارع وتوفير مناطق خدماتية جديدة للمستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تنفيذ طبقة الأسفلت على طريق الخدمة في الجزء الجنوبي من المركز، وكذلك في المناطق الفاصلة بين المناطق الرابعة والخامسة من المباني.

توجيهات لمتابعة التنفيذ

وجه رئيس جهاز مدينة الشروق الطاقم الإشرافي بضرورة تكثيف المتابعة اليومية للأعمال وضمان تنفيذها بشكل مثالي، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعين. كما شدد على أهمية تسهيل حركة المرور وتوفير الأراضي الاستثمارية، التي تسهم في تعزيز الخدمات بالمدينة.

بهذه الخطوات، تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبلدية مدينة الشروق إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار.



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