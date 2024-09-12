18 سنة خدمة.. أمينة ترد على منتقدى تصرفها مع أحد العاملين في فرقتها

أعربت المطربة الشعبية أمينة، عن إستيائها الشديد من انتقاد البعض لها، بعد أن تداول مقطع فيديو لها مؤخرًا عبر أحد وسائل التواصل الإجتماعي وهي تبعد إحد الأشخاص من الوقوف أمامها بطريقة حادة نوعاً ما مثل ما جاء فى الكثير من التعليقات، وذلك خلال غنائها في أحياء إحدى حفلات الزفاف.

أمينة وعضو فرقتها

أمينة ترد على تعليقات الجمهور

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وردت أمينة على تعليقات الجمهور لهذا الفيديو الذي انتشر لها، من خلال ظهورها في فيديو جديد مع صاحب الواقعة الذى يدعى أسمه "سيد أبو سنه" الشهير ب سيكا، مشيره إلى أنه يعد أحد الأفراد لفرقتها الموسيقية منذ ما يقرب من 18 عام وهو من أهم العاملين فى فرقتها الفنية.

وقالت أمينة في الفيديو: "سيكا 18 سنة خدمة فى ثانوى وفى الآخر بتقولي اقف، مش شايفنهم دول مهما يقولوا محناش سامعينهم".

ووجهت أمينة رسالة إلى جمهورها بعد هذه الواقعة: "من 20 سنة معنديش إلا جمهوري فأنا بقدركم وبحترمكم كلكم بحبكم جداً، وأنا بشتغل عشانكم".

آخر أعمال أمينة

ويذكر أن آخر أعمال المطربة الشعبية أمينة مؤخراً، كليب "هنخربها"، على خطى الدايو الغنائى، والذى قدمته مع حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، وحققت الأغنية نجاح كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة لتتصدر التريند وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أمينة

وفي سياق آخر، حلت الفنانة أمينة مؤخرًا ضيفة في برنامج القاهرة اليوم، مع الفنان إدوارد وتحدثت خلال الحلقة عن تعرضها للخيانة، مؤكدة على أنها تمنح الثقة العمياء للشخص، وعليه يكون علي قدر هذه الثقة، مُضيفة أن أصعب خيانة من الممكن أن يتعرض لها الأشخاص خيانة الصحة لصاحبها، لافتة أنها تختار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتلائم مع العادات والتقاليد لإرضاء جميع الأذواق.

وطرحت المطربة أمينة مؤخرًا كليب"أبو سماره"، وهي من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

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