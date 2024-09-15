من باب الشعرية لـ النجومية.. أبرز المحطات الفنية في حياة عزت العلايلي

من شاب بسيط يحلم بالتمثيل إلى أيقونة فنية تحفر اسمها في تاريخ السينما المصرية، مرت مسيرة الفنان القدير عزت العلايلي بالعديد من المحطات التي صنعت منه النجم الذي نعرفه اليوم، فمن هو ذلك الشاب الذي بدأ مشواره الفني من باب الشعرية، وكيف وصل إلى القمة؟ يكشف لنا الموجز أبرز المحطات في ذكرى ميلاد عزت العلايلي.

حياته

ولد الفنان عزت العلايلي يوم 15 سبتمبر لعام 1934 بحي باب الشعرية في القاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يتجه إلي مجال السينما والمسرح فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده.

عزت العلايلي

دخل عزت العلايلي عالم التمثيل من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة للمخرج صلاح أبو سيف، الذي عرض عام 1962، حيث يعد هذا العمل بداية ظهوره الأول في السينما.

هل يوسف شاهين سبب في شهرة عزت العلايلي؟

رشح المخرج الكبير يوسف شاهين الفنان عزت العلايلي للمشاركة في أفلام مهمة، أبرزها الأرض، وإسكندرية ليه، الذي اكتسب منه عزت شعبية كبيرة من الجمهور، وأيضًا كشف حجم موهبته الكبيرة في الأعمال السنيمائية والدراما التليفزيونية والمسرحيات.

عزت العلايلي

أبرز أعمال عزت العلايلي

قدم عزت العلايلي قبل رحيله ما يقرب من 200 عمل فني بين المسرح والدراما والسينما، تلك الأخيرة التي كان له فيها علامات باقية في ذاكرة السينما المصرية والعربية ومنها ما هو بين أفضل 100 فيلم سينمائي مثل: «الأرض – السقا مات – إسكندرية ليه؟ – أهل القمة – الاختيار».

آخر لقاء تلفزيوني لـ عزت العلايلي قبل رحيله

حل عزت العلايلي ضيفا في برنامج "صاحبه السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس قبل وفاته بشهر وكشف العديد من الأسرار حول حياته الشخصية والفنية.

وتحدث عزت العلايلي أثناء لقائه عن زوجته الحديدي قائلاً: صاحبة فضل كبير جدا عليا .. لا يستطيع أحد أن يأخذ مكانها يوما ما "، مضيفا: " لا يمكن كنت اتخيل انها تغيب عنى.. واوقات كثيرة اصحو من النوم على صوتها.

كما تحدث عن سبب مشاركته في فيلم "الأرض" قائلاً: ذات يوم لقيت جرس البيت بيضرب ولقيت المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم الأرض"، متابعا: "كواليس مشاركتي في فيلم الأرض من أجمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن.

وفاة عزت العلايلي

رحل عزت العلايلي عن عالمنا يوم 5 فبراير 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن، وتحدث الراحل في لقاء تليفزيوني سابق عن عدم خوفه من الموت، قائلًا: أنا لا أخاف من الموت أنا مؤمن بقضاء الله وقدرة، ولم أخف من الموت أبدا.

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