سميرة سعيد تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبوم "قويني بيك"

احتفلت الديفا سميرة سعيد بمرور عقدين من الزمن على إصدار ألبومها الشهير "قويني بيك"، الذي يعتبر من أبرز الأعمال في مسيرتها الفنية.

واحتفاءً بهذه المناسبة، قامت سميرة سعيد بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام الذي رصده موقع " الموجز" ، يظهر كواليس تحضير الألبوم والأغاني المصاحبة له، بالإضافة إلى لقطات من تصريحات ولقاءات قديمة مر عليها أكثر من 20 عامًا.

سميرة سعيد

ذكريات لا تُنسى

في الفيديو، استعرضت سميرة سعيد مشاهد من تحضيرات الألبوم، مشيرة إلى لحظات مميزة خلال فترة العمل.

وعلقت على الفيديو قائلةً: "من أحلى الذكريات في مسيرتي الفنية هو إصدار ألبومي قويني بيك من 20 سنة. هذا الألبوم كان نقطة فارقة بالنسبة لي، وأغانيه ما زالت تعيش وتلمس قلوب الناس حتى اليوم."

شكر وامتنان

أعربت سميرة سعيد عن امتنانها لشركة مزيكا ولمنتج الألبوم محسن جابر، مؤكدةً أن الدعم الذي تلقته كان له دور كبير في نجاحها.

وأضافت: "أحب أن أوجه شكري العميق للمنتج الكبير محسن جابر وشركة مزيكا، العائلة التي كانت دائمًا الداعم الأكبر لي طوال هذه السنوات. أنتم أكثر من مجرد شركة إنتاج، أنتم جزء من رحلتي الفنية ومن نجاحي."

سميرة سعيد

إصدار جديد واستمرار التألق

في سياق آخر، طرحت سميرة سعيد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "زن" على طريقة الفيديو كليب، والتي حازت على إشادات واسعة من جمهورها.

الأغنية، التي تُميزها بصوتها الاستثنائي وأداءها الرائع، لاقت تفاعلًا كبيرًا وتجاوزت آلاف المشاهدات على منصة يوتيوب.

احتفالية سميرة سعيد بألبوم "قويني بيك" تعكس عمق ارتباطها بأعمالها الفنية وحرصها على تقديم الأفضل لجمهورها على مر السنين.

أخر أعمال سميرة سعيد

يجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الديفا سميرة سعيد هو أغنية "زن"، التي أصدرتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى مختلف منصات الاستماع العربية.

حققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة منذ طرحها، إذ اعتبرها الجمهور عودة مميزة لسميرة سعيد بأسلوبها الفريد والمبتكر. كما لفتت الأنظار بإطلالتها الجريئة في جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، حيث تداول معجبوها الصور عبر حساباتهم الشخصية، معبرين عن إعجابهم الكبير بإطلالتها وأغنيتها الجديدة.

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