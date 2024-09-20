السفير البريطاني: السياسات الاقتصادية في مصر تشهد تطور إيجابي

شهدت فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA فى العاصمة البريطانية لندن، عقد مائدة مستديرة فى مقر بنك أوف نيويورك ميلون « بي أن واي ميلون»، بحضور السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، ووزراء المالية الدكتور أحمد كجوك، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى وأحمد عيسى وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر والدكتور ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي في المملكة المتحدة، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال القابضة. التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية.

كما شهدت الفعالية استعراض الوزراء والقيادات المصرية لحزمة من الإجراءات والإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية في الاقتصاد المصري، حيث تميز العرض بالشفافية والموضوعية. تم تسليط الضوء على أبرز المعوقات وجهود الدولة لمواجهتها، مع وضع مخططات تنموية طويلة الأجل.

كما تم استعراض السياسات المتبعة لضمان تحقيق الاستدامة، وإتاحة مزيد من التيسيرات لدعم القطاع الخاص، والاستعداد الكامل لمواجهة جميع المعوقات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشاد فريق المحللين الاقتصاديين ببنك HSBC البريطاني بتحسن الوضع الاقتصادي المصري، مشيرين إلى أن الإجراءات التي نفذتها الدولة ساهمت في التغلب على التحديات الاقتصادية بسرعة، مما أدى إلى تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية.

وأكد السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، أن ما يحدث في مصر يمثل بداية مرحلة جديدة تدعم نمو الاقتصاد المصري في المستقبل.

أضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تناغم وتجانس كبير خلال المرحلة الحالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما ينعكس سريعًا على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بصورة ناجحة.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية في مصر تشهد تطور إيجابي أيضًا على صعيد دعم منظومة القطاع الخاص بما يسهم في نمو مشاركته في التنمية الاقتصادية المستهدفة من قبل الدولة المصرية، وهو ما يمثل في نفس الوقت عامل داعم لقدرة مصر على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعميق الثقة في تنافسية الاقتصاد المصري.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر مع ضرورة خفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص، لتقليل المخاطر وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

كجوك يؤكد على أهمية تحسين التواصل ونشر المعلومات بشكل أفضل لتجاوز نقص المعرفة حول البيانات المتاحة

وأعرب الدكتور أحمد كجوك عن ثقته في قدرة الحكومة على العمل كفريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية تحسين التواصل ونشر المعلومات بشكل أفضل لتجاوز نقص المعرفة حول البيانات المتاحة.

أشار إلى ضرورة تعزيز المعاملات لجذب الاستثمارات، معترفًا بالتقدم الذي حققته مصر رغم التحديات. وأكد على أهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية، خفض المخاطر على الاستثمار، وتعزيز الشفافية. التواصل الفعال مع المستثمرين يُعتبر خطوة حيوية لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة.

اقرا ايضا

السفير البريطاني بالقاهرة: المملكة المتحدة تدرك دور مصر في تحقيق الأمن في الشرق الأوسط

جون كاسن: بريطانيا تلتزم بأن تكون شريكا لمصر فى رحلة إصلاح التعليم والرعاية الصحية