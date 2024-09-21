العالم في خطر.. تطورات صادمة بشأن نهر القيامة الجليدي

المجتمعات الساحلية.. حذر علماء من أن الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، المعروف رسميًا باسم نهر ثويتس الجليدي والمعروف بإسم “نهر القيامة الجليدي”، سوف يتدهور "بشكل أكبر وأسرع"، وأن ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن الذوبان قد يؤثر على "مئات الملايين" من الناس في المجتمعات الساحلية. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

وقال الدكتور روب لارتر، عالم الجيوفيزياء البحرية، إن من المحتمل جدًا أن نشهد بحلول نهاية هذا القرن، أو في القرن القادم، زيادة سريعة في كمية الجليد المتساقط من القارة القطبية الجنوبية، مشيرا إلى أن إن نهر القيامة الجليدي محكوم عليه بالزوال".

وتشكل هذه النتائج تتويجا لست سنوات من الأبحاث التي أجراها التعاون الدولي لنهر القيامة الجليدي، وهو تجمع يضم أكثر من 100 عالم، حيث "يعد "نهر دومزداي الجليدي"، الذي يبلغ حجمه تقريبًا حجم ولاية فلوريدا، أحد أكبر الأنهار الجليدية في العالم.

ويتوقع العلماء أن يؤدي انهياره إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 65 سنتيمترًا، أو ما يقرب من 26 بوصة.

ولكن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يكون أعلى من ذلك إذا أخوذا في الاعتبار الجليد الذي سوف يسحبهنهر القيامة الجليدي من الأحواض الجليدية المحيطة به عندما ينهار.

ويؤكد عالم الجيوفيزياء البحرية، أنه سوف يكون إجمالي ارتفاع مستوى سطح البحر أقرب إلى ثلاثة أمتار.

وقال الباحثون إن حجم المياه المتدفقة إلى البحر من نهر القيامة الجليدي والأنهار الجليدية المجاورة له تضاعف من تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويغطي حاليًا ما يقرب من ثلث الجزء الأمامي من تويتس طبقة سميكة من الجليد - جرف جليدي - تطفو في المحيط وتمنع الجليد من التدفق إلى البحر. ومع ذلك، قال سكامبوس إن الذوبان يتسارع وأن الغطاء الجليدي "قريب جدًا من نقطة التفكك".

وأشار إلى أن من المحتمل أن تتفكك هذه الكتلة الجليدية إلى جبال جليدية ضخمة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلةـ وسيؤدي هذا في النهاية إلى كشف مقدمة النهر الجليدي. وقد لا يؤدي هذا بالضرورة إلى تسارع مفاجئ في الذوبان، لكنه سيغير كيفية تفاعل المحيط مع مقدمة الجرف الجليدي.

النهر الجليدي يضخ مياه البحر الدافئة إلى الغطاء الجليدي بسرعة عالية

وكانت إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة التي توصل إليها التعاون الدولي في نهر القيامة الجليدي هو كيف أن النشاط المد والجزر حول النهر الجليدي يضخ مياه البحر الدافئة إلى الغطاء الجليدي بسرعة عالية. وتحاصر هذه المياه، التي تزيد درجة حرارتها عن درجة التجمد بدرجتين أو ثلاث، في أجزاء من النهر الجليدي وتدفعه إلى المنبع.

ويدخل الجليد كل يوم، ويتراكم تحت الجليد. ويذيب كل ما يمكنه أن يذوبه من جليد المياه العذبة، ثم يقذفه إلى الخارج، ثم يبدأ كل شيء من جديد"، كما قال سكامبوس.

وتضيف النتائج الجديدة التي توصل إليها التعاون الدولي في مجال الأنهار الجليدية في نهر القيامة الجليدي إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث حول الكيفية التي قد يساهم بها تدهور الأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم في ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي شهر مايو، وجدت دراسة أن مياه المحيط ذات الضغط العالي تتسرب تحت "نهر دومزداي الجليدي" مما يؤدي إلى "ذوبان قوي للجليد".

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دامر المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم

ووصفت كريستين دو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، نهر القيامة الجليدي بأنه "المكان الأكثر عدم استقرار في القارة القطبية الجنوبية"، وقالت إن السرعة التي يذوب بها يمكن أن تكون "مدمرة للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم".

وتوقع باحثون في جامعة كاليفورنيا في إيرفين أن يرتفع مستوى المحيط بنحو 60 سنتيمترا، أو حوالي 23.6 بوصة، وهو ما يتوافق تقريبا مع توقعات العلماء المشاركين في التعاون الدولي لنهر القيامة الجليدي.

ولقد أدت درجات الحرارة العالمية المرتفعة المرتبطة بتغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتوليد أنماط جديدة للرياح تجعل هذه الأنهار الجليدية أكثر عرضة للذوبان.

ومن المرجح جدًا أن يكون ذلك مرتبطًا بزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، والتي أدت إلى تغيير أنماط الرياح حول القارة القطبية الجنوبية، وبالتالي تغيير دوران المحيطات حول القارة القطبية الجنوبية وهذا هو السبب الرئيسي".

ويتوقع العلماء أنه في غياب أي تدخل، قد يختفي نهر القيامة الجليدي بالكامل بحلول القرن الثالث والعشرين.

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