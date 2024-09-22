آخر إطلالات الفنانة كارولين عزمي.. تثير الجدل تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الفنانة كارولين عزمي، تريند جوجل، بعدما شاركت جمهورها بصور جديدة لها من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية.

إطلالة كارولين عزمي

إطلالة كارولين عزمي

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، تألقت كارولين عزمي، في الصور يبنطلون رياضي باللون الرمادي الفاتح، وارتدت عليه توب كات كشف عن رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة.

كارولين عزمى

آخر أعمال كارولين عزمي

وكان آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي، مشاركتها في مسلسل حق عرب الذي قام ببطولته النجم أحمد العوضي، والذي عرض في موسم رمضان 2024، وشارك فيه بجانبهم وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، جلال الزكي، زينة منصور، أحمد صيام، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



معلومات عن كارولين عزمي



كارولين عزمي، من مواليد 17 إبريل عام 1996، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأت مشوارها الفني في عام 2017، عندما شاركت في الجزء الأول في مسلسل "الأب الروحي"، وقدمت خلال الأحداث دور سلمى العطار.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها كارولين عزمي "قيد عائلي"، "حدوتة مرة"، "عمر ودياب"، "الشارع اللي ورانا"، "فوق السحاب"، ومن أبرز أعمالها السينمائية فيلم " الديزل"، "مهمة مش مهمة".

الفنانة كارولين عزمي، كانت قد تصدرت تريند جوجل خلال عام 2021، بعدما احتفلت بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى بيشوي ويليام، وكان يعمل رجل أعمال، لكنها أعلنت بعد أربعة أشهر من الخطوبة خبر انفصالها عنه بشكل نهائي، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "الحمد لله كل شيء. قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع".

تعرضت كارولين عزمى، مؤخرًا للتحرش، وحكت كواليس تلك الواقعة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت حينها:" باختصار.. انهارده كنت فى عربيتي و جنبي عربيه فيها واحد كسر عليا كل اللى عملتو انى بصتله و بصيت قدامى ف لقيته بيكرر نفس الحركة تانى بأستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى اتفاجأت وهو بيقولى بتصوريني يا بنت "لفظ خارج"... ساعتها اتخضيت و بدأت اصور بجد و انتو هتشوفو في الفيديو الحركات اللي بي أيده و الشتايم…. و بدء يقولى تعالى ورايا والحقيقة إني مش عارفه اروح واره فين أو كان عايز يعمل ايه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪ من اللي عمله الشخص دا".

وتابعت كارولين عزمي قصتها:" أنا اتشمت واتنهت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم انهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقى لمجرد انه شخص مريض.. اكيد الشخص دا أذى بنات كتير لانه تقريبا متعود على الحركات دى ومتعود يخوفهم ومش همه حتى انه يتصور و يتفضح.. انا عايزه حقى يرجعلى".

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