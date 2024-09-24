في ذكرى ميلاد محمد وفيق.. عاش قصة حب مثيرة وصلت إلى القبر

تصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية، فقد تميز بأدواره التاريخية والدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور.

محمد وفيق

معلومات عن محمد وفيق



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، وُلد محمد وفيق في يوم 24 سبتمبر 1947 بمحافظة القاهرة، ودرس في مدارس مصر حتى تخرج من المدرسة المرقسية الثانوية، كان والده أستاذًا جامعيًا، وأراد لابنه أن يسلك طريقًا أكاديميًا، إلا أن شغف وفيق بالتمثيل دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. كان زميله في الدراسة عدد من النجوم الكبار مثل نور الشريف وعبد العزيز مخيون، وتخرج عام 1967.

أدوار محمد وفيق

في البداية، لجأ وفيق للعمل خلال دراسته لزيادة دخله، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية، أحب المسرح والسينما، إلا أن الدراما التلفزيونية كانت الأقرب إلى قلبه، ومن بين أبرز أعماله دوره في المسلسل الدرامي الشهير "رأفت الهجان"، إلى جانب مشاركته في فيلم "الرسالة"، الذي يُعتبر من الأعمال السينمائية التاريخية العظيمة.

محمد وفيق

زواجه من كوثر العسال

كانت حياة محمد وفيق الشخصية تحمل قصة حب غير عادية، فقد أحب ابنة خالته، الفنانة كوثر العسال، منذ الصغر، لكنها تزوجت من الفنان الكوميدي عبد المنعم إبراهيم بعد وفاة زوجها، استطاع وفيق أن يعبر عن مشاعره التي أخفاها لسنوات طويلة بسبب خجله، وتزوجا عام 1989، وعلى الرغم من أن زواجهما لم يُثمر أبناء، إلا أنه كان مليئًا بالحب والإخلاص،اعتزلت كوثر العسال الفن بعد مشاركتها في مسلسل "البرنسيسة" عام 2001، وتوفيت في عام 2013 بعد معاناة مع المرض.

وفاة محمد وفيق

بعد وفاة زوجته، تأثر محمد وفيق بشكل كبير، وقرر التبرع بجميع ممتلكاتها ومجوهراتها إلى مستشفيات السرطان للأطفال، كما تبرع بمنزلها لشاب مقبل على الزواج، ظل وفيق يعيش على ذكرياتها حتى تدهورت حالته الصحية، ولحق بها في 17 مارس 2015. بناءً على وصيته، دُفن بجوار زوجته التي كانت حبه الأول والأخير.

أداء الأدوار التاريخية

تميز محمد وفيق بتجسيد الأدوار التاريخية المعقدة، حيث قدم شخصيات بارزة مثل طارق بن زياد في مسلسل "بلاط الشهداء"، والخديوي إسماعيل في "بوابة الحلواني"، ومحمد بن أبي عامر في "الصعود إلى القمة"،كما أبدع في دوره كـ "الشيطان" في مسلسل "ولد الهدى"،ورغم قلة عدد أفلامه السينمائية مقارنة بأعماله التلفزيونية، إلا أن بصمته في كلا المجالين كانت واضحة وجلية.

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