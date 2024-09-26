بعد تصدره التريند.. الملامح الأولى لفيلم دراكو رع قبل عرضه قربيًا

دراكو رع.. احتل اسم الفنان خالد منصور مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر البرومو الجديد لفيلمه “ الذي أطلق عليه صناعه اسم" دراكو رع "عبر حسابه الشخصي ومن هنا يستعرض" الموجز" تفاصيل العمل .

شارك الفنان خالد منصورالبروموالثاني لـ فيلم " دراكو رع " عبرموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقى البرومو تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ومن المقررعرضه قريبا على شاشات السينما.

خالد منصور

تفاصيل برومو فيلم " دراكو رع"

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والخيال "دراكو رع" البرومو الثاني للفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد.

يبدأ الإعلان التشويقي بصوت الفنان إسماعيل فرغلي وهو يخاطب أبناءه برسالة غامضة، يكشف فيها أنه كان يعلم سر اللعنة التي أخفاها عنهم لسنوات طويلة حتى لا يتمكنوا من فكها أو استخدامها ضده، يثير هذا التساؤلات حول طبيعة هذه اللعنة: هل ترتبط بمصيرهم كمصاصي دماء خالدين؟

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر

شادي ألفونس

موعد طرح فيلم "دراكو رع"

الفيلم يدور في إطار كوميدي تشويقي، وينطلق في دور العرض ابتداءً من 16 أكتوبر، حيث ينتظره فئة كبيرة من الجمهور والمشاهدين.

أبطال فيلم "دراكو رع"

فيلم "دراكو رع" من بطولة الثنائي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

فيلم "دراكو رع" من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، وشاهد، وبرايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم مين يصدق المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

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