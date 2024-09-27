كل ما تريد معرفته عن قضية شريف جابر بعد تطاوله على الذات الإلهية.. التفاصيل كاملة

بعد تطاوله على الذات الإلهية حظر اليوتيوبر شريف جابر بقرار قضائي… تصدر أسم اليوتيوبر شريف جابر، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع صدور حكم محكمة القضاء الإداري، بحجبه وحظره من على منصات التواصل الاجتماعي، لنشره الإلحاد وتطاوله على الذات الإلهية في منشوراته.



يوضح لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية تفاصيل حظر اليوتيوبر شريف جابر بقرار قضائي، بعد تطاوله على الذات الإلهية.

قام رئيس المحكمة برئاسة المستشار محمد الطاهر، حنفي السيد رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد مختار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار قرار حظر بحق اليوتيوبر شريف جابر.

وكشفت حيثيات الحكم علي شريف جابر في الدعوي المقامة رقم 15689 لسنة 78 قضائية، وتتعلق بصناعة محتوى عبر اليوتيوب، يزدرئ فيها الدينين الإسلامي والمسيحي ويحض على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية.

وبناءا على ذلك، أعلنت هيئة المحكمة بتكليف المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوصت فيه بحجب القناة الخاصة بالمتهم من على موقع “يوتيوب ”وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأودعت هيئة المفوضية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ممدوح منصور عبدالرسول أبو النور، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا يتعلق بشأن القضية، أوصت فيه بحجب جميع قنوات ومواقع التواصل الخاصة بشريف جابر.

وتابعت الهيئة في تقريرها، أن حجب القناة الخاصة علي اليوتيوب قد نتج عنها خسائر مالية كبيرة، قد تتجاوز مئات الملايين من الجينهات المصرية، لكن الحفاظ على الدين يُعتبر من الأهداف الأساسية الشرعية، حيث كان المدعو عليه ينشر أفكار ملحدة شاذة، كما أن حماية المجتمع من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية، أمر مقدم على أي اعتبار مادي آخر.

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