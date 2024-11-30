موعد عرض مسلسل حرب نفسية على منصة VIU.. أخر إبداعات مصطفى درويش

تبدأ منصة VIU عرض مسلسل حرب نفسية الذي يعد آخر الأعمال الفنية للفنان الراحل مصطفى درويش، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أروى جودة، المسلسل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين.

وقد أطلقت المنصة حملتها الترويجية بنشر البوستر الرسمي للفنان الراحل، إلى جانب البرومو الدعائي لمسلسل حرب نفسية، عبر حسابها على "إنستجرام" الذي رصده الموجز، لذلك نستعرض تفاصيل العمل ومواعيد عرضه في التقرير التالي

موعد عرض مسلسل حرب نفسية

أعلنت منصة VIU عن بدء عرض مسلسل “حرب نفسية” بدءًا من غد الأحد الموافق 1 سبتمبر من الشهر المقبل، سبق وعرضت حلقات المسلسل على المنصات الإلكترونية في الشهور الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل حرب نفسية وتفاصيل الإنتاج

يشارك في مسلسل حرب نفسية، عدد كبير من الفنانين، منهم أشرف زكي، بريهان أنور، محمد فريد، جيهان خليل، وعصام السقا.

يتناول العمل قصصًا درامية معقدة تمزج بين الصراعات النفسية والإنسانية، ليقدم توليفة فريدة تلامس مشاعر الجمهور.

مسلسل حرب نفسية

قصة مسلسل حرب نفسية

تتناول أحداث مسلسل حرب نفسية قصة الإعلامية الشهيرة جومانة الخولي، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلقيها مكالمة هاتفية غامضة أثناء تقديمها لبرنامج مباشر على الهواء.

وبين ليلة وضحاها، تجد نفسها مطاردة من قِبل الشرطة في ظروف غامضة، لتبدأ رحلة مليئة بالإثارة والغموض، والمسلسل يتكون من 15 حلقة.

كواليس مسلسل حرب نفسية

تكريم الراحل مصطفى درويش في "كامل العدد +1"

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حرص صناع مسلسل "كامل العدد +1" على تكريم مصطفى درويش، الذي كان أحد أبطال الجزء الأول من العمل، حيث تم تخصيص ثلاث مشاهد لتخليد ذكراه في إطار درامي.

ظهر مصطفى درويش في ثلاثة مشاهد مختلفة بالحلقة الأولى من "كامل العدد +1"، المشهد الأول كان إهداءً خاصًا، حيث ظهر اسمه على خلفية سوداء مع عبارة: "مصطفى درويش.. الغائب الحاضر.. نفتقدك بشدة.. أسرة كامل العدد".

أما المشهد الثاني كان من خلال صورة وضعت في غرفة أطفاله التوأم حسن وحسين، الذين وقفوا أمامها وكأنهم يلقون عليه التحية قبل ذهابهم إلى المدرسة.

أما المشهد الثالث، فجاء في زيارة قام بها شريف سلامة لقبر شخصية "عمر"، الذي كان يجسدها درويش، حيث ظهر متأثرًا وهو يتحدث إلى القبر ويعده بالاعتناء بأطفاله.

مصطفى درويش

أثر رحيل مصطفى درويش على الوسط الفني

شكّل رحيل الفنان مصطفى درويش خسارة كبيرة للوسط الفني، حيث ترك بصمة لا تُنسى في أعماله المتنوعة.

ويأتي عرض "حرب نفسية" تكريمًا لإرثه الفني، وفرصة لتوديع الجمهور له من خلال آخر أدواره.

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