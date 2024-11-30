غدًا.. توقيع إتفاقية لإقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي شامل

إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي.. تواصل مصر دورها الفعال والداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك من أجل إقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الصدد، تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تبدأ غدًا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل توقيع إتفاقيتي لـ إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي.

إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي

الموجز ترصد كواليس استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة لاستضافة المجلس الوزاري العربي للكهرباء من أجل إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي، ومن المقرر أن يشهد المجلس حضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.

التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء

ومن المرتقب أن يشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الحالية والتى تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتى تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة التب تضم إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي، وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة فى الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتى تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء فى الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا فى الإنجاز على مدار السنوات الماضية.

إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي

استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي

ومن ناحيته، شدد الدكتور محمود عصمت على أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذى يعد نواة لربط كهربائي عربى شامل.

وأشار إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي من أجل تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.

كما نوه بضرورة تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.

ووجه وزير الكهرباء الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.

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