أحمد زاهر يتوج بجائزة أفضل ممثل لعام 2024 عن دوره في نعمة الأفوكاتو

حصد الفنان أحمد زاهر جائزة أفضل ممثل لعام 2024 عن دوره في مسلسل نعمة الأفوكاتو، كما حصلت الفنانة مي عمر أيضًا على جائزة أفضل ممثلة لعام 2024 عن مسلسل نعمة الأفوكاتو المقدمة من مهرجان ملتقى التميز والإبداع.

واحتفل أحمد زاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام حيث قام بتوجيه الشكر للجمهور الذي أدلى بصوته له.

وأعرب عن سعادته بتكريم المخرج محمد سامي والذي حصد جائزة أفضل مخرج لعام 2024 عن مسلسل نعمة الأفوكاتو.

مسلسل نعمة الأفوكاتو



حقق مسلسل نعمة الأفوكاتو نجاحا مدويا في موسم رمضان السابق 2024.

وتدور أحداث المسلسل

إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

وفي سياق آخر تشارك الفنانة مي عمر في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025 بمسلسل إش إش.

قصة مسلسل إش إش



ويرصد لكم الموجز تفاصيل مسلسل إش إش والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق حول راقصة تدعى "إش إش" تتعرض للعديد من المشكلات وتلعب الفنانة هالة صدقي دور والدتها وتعمل راقصة أيضًا.

ويشهد المسلسل نهاية حزينة حيث تقتل إش إش في نهاية أحداث المسلسل على يد عبد العاطي " إيهاب فهمي" الذي يعيش مع نجل شقيقته "محمد الشرنوبي" في منزل سئ السمعة معروف لدي الحيران بأنه مكان لشرب الخمر والسهرات الغير أخلاقية.

أبطال مسلسل إش إش

يشارك في مسلسل إش إش باقة فنية رائعة أبرزهم مي عمر، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي، أحمد عبد الله، ماجد المصري، إدوارد، طارق النهري، انتصار، دينا، علاء مرسي، عصام السقا.

مسلسل سيد الناس

ويتعاون الفنان أحمد زاهر مع المخرج محمد سامي مرة آخري في مسلسل سيد الناس المقرر عرضه في دراما رمضان 2025 بطولة عمرو سعد، منة فضالي، إيمان العاصي، حنان مطاوع تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

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