موجة انفصالات النجوم في عام 2024.. زيجات قصيرة وقصص درامية

شهد عام 2024 موجة من الانفصالات بين نجوم الفن، أثارت جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً من الجمهور، خاصة مع تصدر أخبار هذه الطلاقات مواقع التواصل الاجتماعي.

يرصد الموجز، في هذا التقرير أبرز هذه الحالات وتفاصيلها المثيرة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بدأ العام بخبر انفصال النجمة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، حيث أعلنت ياسمين عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الطلاق قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

جاء ذلك بعد فترة طويلة من نفي الطرفين للشائعات التي طالت زواجهما، حيث ظلت الأقاويل تحوم حول علاقتهما حتى تم تأكيد الخبر.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نيللي كريم وهشام عاشور

في نهاية مايو 2024، أعلنت النجمة نيللي كريم عن انفصالها عن لاعب الاسكواش هشام عاشور.

هذا الطلاق جاء بعد زواج استمر لعامين ونصف، شهد خلاله الطرفان دعماً متبادلاً وظهوراً مشتركاً في العديد من المناسبات.

انفصال نيللي أثار تساؤلات بين محبيها، خاصة أنها عُرفت بآرائها القوية في الزواج والعلاقات العاطفية.

نيللي كريم وهشام عاشور

محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم

أعلن الفنان محمود العسيلي عن انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد فترة زواج شهدت الكثير من اللحظات الرومانسية التي شاركها الثنائي مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محمود العسيلي وزوجته

جاء الطلاق وسط صدمة من محبي العسيلي، خاصة مع حديثه الدائم عن دور زوجته في حياته المهنية والشخصية.

جوري بكر وزوجها.. رسالة مؤثرة على إنستجرام

الفنانة جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها برسالة مؤثرة نشرتها على حسابها الشخصي عبر إنستجرام، قالت فيها: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، أرجو من الجميع عدم التواصل معي في أي تفاصيل".

تفاعل الجمهور مع هذا الإعلان بتعليقات داعمة، متمنين لها التوفيق في حياتها القادمة.

جوري بكر وزوجها

شيري عادل وطارق صبري.. زواج قصير الأمد

في فبراير 2024، كشفت الفنانة شيري عادل عن طلاقها من الفنان طارق صبري بعد زواج استمر لعام واحد فقط.

أعلنت شيري الخبر عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، مؤكدة أن الانفصال تم بالاتفاق بين الطرفين مع الاحترام المتبادل، دون الإفصاح عن أسباب الخلاف.

شيري عادل وطارق صبري

أحمد حاتم وزوجته.. نهاية علاقة مليئة بالاحترام

أعلن الفنان أحمد حاتم عن طلاقه من زوجته خلال حوار له في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي.

أكد حاتم أن الانفصال جاء بعد زواج أسفر عن طفل يبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر يدعى عزيز، رغم الطلاق، شدد حاتم على وجود احترام متبادل بين الطرفين.

أحمد حاتم وزوجته

هند عبد الحليم وكريم قنديل

بدأت الفنانة هند عبد الحليم عام 2024 بإعلان خبر انفصالها عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج استمر لمدة ثلاث سنوات.

جاء الخبر عبر بيان قصير نشرته هند على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلبت من الجمهور احترام خصوصيتها وعدم طرح أي تساؤلات حول الأسباب.

هند عبد الحليم وزوجها

جيني كامل وأمير طعيمة.. طلاق وسط نزاعات قضائية

في يناير، أعلنت الفنانة المعتزلة جيني كامل انفصالها عن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بعد زواج استمر لسنوات. جيني كتبت عبر فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي، وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير".

إلا أن الطلاق لم يمر بهدوء، حيث تفجرت خلافات بين الطرفين وصلت إلى المحاكم بسبب اتهامات متبادلة بالسب والقذف.

جيني كامل وأمير طعيمة

أمير عيد وليلى الفاروق.. طلاق درامي

المطرب أمير عيد، نجم فريق "كايروكي"، أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق، بعد سلسلة من الخلافات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

أثارت ليلى الجدل بمنشوراتها على إنستجرام، حيث شاركت صوراً من معرض فني لها، وأخرى مع أحد أصدقائها، ما فتح باب الشائعات حول ارتباطها بعد الطلاق.

أمير عيد وليلى

بسمة ماهر وأحمد كشك.. نهاية قصة حب طويلة

أعلنت الفنانة بسمة ماهر طلاقها من الفنان أحمد كشك، الزواج الذي استمر لسنوات أثمر عن ابنة تدعى تاليا، لكن الخلافات أنهت العلاقة، وتفاعل الجمهور مع الخبر بمزيج من الحزن والتساؤل حول أسباب هذا القرار.

أحمد كشك وزوجته بسمة ماهر

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