اكتشف أسعار الملابس الشتوي في أشهر أسواق مصر من العتبة للمهندسين

تُعتبر تجربة التسوق من أمتع الأنشطة خاصة في موسم العطلات والأعياد، حيث تسعى العائلات والأفراد للعثور على الملابس المناسبة سواء الشتوية أو الصيفية، التي تجمع بين الجودة والسعر المعقول في مصر، توفر العديد من الأسواق المحلية خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات.

أسعار الملابس الشتوي

لذلك يقدم موقع الموجز، بعض أسعار الملابس الشتوي في أسواق مصر، على النحو التالي:

سوق العتبة لبيع الملابس الشتوي

يُعد سوق العتبة من الوجهات الشهيرة للتسوق في القاهرة بفضل تنوع المنتجات وتنافسية الأسعار، يمكن للمتسوقين العثور على ملابس بأسعار تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 300 جنيه للملابس الأساسية، وهذا السوق يعد خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن صفقات جيدة لتجديد ملابسهم دون تحمل تكلفة عالية.

سوق العتبة

وكالة البلح أشهر مركز لبيع الملابس المستوردة والماركات العالمية

تعتبر وكالة البلح مركزًا شهيرًا لشراء الملابس المستوردة والمحلية بأسعار منخفضة، كما يتيح هذا السوق للمتسوقين العثور على خيارات مميزة تتناسب مع الطبقة المتوسطة، حيث تتراوح الأسعار بين 80 و250 جنيهًا حسب نوع الملابس.

وكالة البلح

سوق كرداسة لتقديم الملابس الشتوي الراقية

معروف بتقديم ملابس رائعة تتناسب مع أذواق مختلفة، يشهد سوق كرداسة إقبالاً كبيرًا خصوصًا خلال الأعياد والمواسم، وتتراوح الأسعار في هذا السوق من 100 جنيه للقطع الأساسية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبحث عن ملابس جيدة بأسعار معقولة.

سوق كرداسة

سوق الموسكي لبيع الملابس الشعبية

يُعتبر سوق الموسكي من الأسواق الشعبية الرائجة، ويتميز بتقديم ملابس جديدة ومستعملة بأسعار متفاوتة بين 50 و200 جنيه. يعد هذا السوق وجهة مثالية لمن يبحثون عن صفقات رابحة توفر لهم ملابس بأسعار اقتصادية.

سوق الموسكي

سوق الغورية لبيع الملابس بأسعار تنافسية

يُعرف سوق الغورية بتقديم ملابس وأقمشة بأسعار مناسبة، ويبدأ سعر الملابس فيه من 70 جنيهًا، يعتبر هذا السوق خيارًا مثاليًا للملابس المنزلية والمفروشات التي تتميز بجودة مقبولة وسعر اقتصادي.

سوق الغورية

أسعار الملابس الشتوية في 2024

ومع بداية فصل الشتاء، ارتفعت أهمية البحث عن ملابس دافئة وبأسعار معقولة، إليك بعض الأسعار المبدئية للملابس الشتوية في عدد من المحلات:

الجاكيت الجلدي الرجالي: يتراوح سعره بين 600 و1,000 جنيه.

البلوفرات النسائية: تبدأ الأسعار من 280 وتصل إلى 450 جنيهًا.

الجاكيت النسائي: تتراوح الأسعار من 550 إلى 1,000 جنيه

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