محيي إسماعيل يعلق على تمثيل كريم عبد العزيز وكواليس أزمته مع الباطنية

أشاد الفنان محيي إسماعيل بالفنان كريم عبد العزيز، واصفًا إياه بأنه يمتلك كاريزما وحضورًا قويًا يجذب الجمهور، قائلاً:“بيعجبني كريم عبد العزيز.. ليه شكل وليه تأثير وليه هيبة”.

تصريحات محيي إسماعيل

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، تحدث الفنان محيي إسماعيل في لقائه مع الفنانة بشرى ببرنامجها "بره الصندوق" على قناة "هي"، عن أهمية التواضع المرتبط بالعلم، مؤكدًا أن التواضع يجب أن يكون مصحوبًا بالعلم، معلقاً:“بالعكس، أنا مع الإنسان المتواضع طالما يكون ذا علم، العلماء ورثة الأنبياء، لكن لو واحد عادي؟ امسح بيه الأرض”.

محيي إسماعيل

وتطرق الفنان محيي إسماعيل في حديثه إلى الكشف عن رأيه في الأبراج والتنجيم، حيث أشار إلى أنه أحيانًا قد يشعر أن هناك بعض الأمور الصادقة فيها، خاصة في برجه الخاص، لكنّه لا يعتبرها علمًا موثوقًا، مضيفاً:“الأبراج ساعات أحس أن فيها حاجات صادقة، خصوصًا في البرج بتاعي، لكن ده مش معناه إنها إجابة شافية هي مجرد اجتهادات، وماليش صلة بيها.. واللي بيعملوها مجانين وهبل”.

محيي إسماعيل

سبب رفض محيي إسماعيل فيلم “الباطنية”



كما تحدث الفنان محيي إسماعيل عن كواليس فيلم “الباطنية”، الذي لعب بطولته الفنان أحمد زكي، لافتا أنه كان مرشحا لدور البطولة قبله، لكنه طلب أجرًا مرتفعًا في ذلك الوقت، لكن أحمد زكي طلب أجرًا أقل منه، وهذا جعل صناع الفيلم يختارون زكي للدور، مضيفاً:“وقتها ندمت إني رفضت، بس دلوقتي مش ندمان لأن دي طبيعة الحياة، جاي الدنيا وماشي منها”.

وفي سياق آخر، شارك الفنان محيي إسماعيل مؤخراً في فيلم "الكنز 2"، الذي قدم قصص تاريخية متنوعة، مثل قصة الملكة حتشسبوت في العصر الفرعوني، وقصة علي الزيبق في العهد العثماني، كما تناول الجزء الثاني مواجهة رئيس القلم السياسي، بشر الكتاتني، لتحديات جديدة في حياته، سواء في الحب أو العمل، بينما يحاول توجيه ابنه حسن إلى "الكنز" من خلال وصيته المسجلة.

الفيلم ضم عددًا من النجوم البارزين في السينما المصرية مثل محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، وروبي، وغيرهم، وأخرجه شريف عرفة.

اقرأ أيضاً

محيي إسماعيل يتعرض لوعكة صحية بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. تفاصيل

محيي إسماعيل.. خاف من الموت ورفض تقبيل سعاد حسني في بئر الحرمان