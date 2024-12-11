خلاف بين ماجد المصري ونجله بسبب مي عمر.. اعرف الحكاية

ينتظر الجمهور بشغف شديد عرض مسلسل إش إش، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025.

تفاصيل مسلسل إش إش

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل "إش إش"، المسلسل تدور أحداثه حول قصة مثيرة مليئة بالمفاجآت، حيث يحاول ابن ماجد المصري، الذي يؤدي دوره الفنان محمد الشرنوبي، قتل والده للتخلص منه قبل زواجه من "إش إش" التي يحبها ويخطط للارتباط بها.

كما يشهد العمل خيانة إش إش لزوجها، الذي يلعب دوره ماجد المصري، مع ابنه، مما يزيد من تعقيد الحبكة الدرامية ويجعل الأحداث أكثر تشويقًا وإثارة.

ماجد المصري

أبطال مسلسل إش إش

ويعمل فريق إنتاج المسلسل حاليًا على الانتهاء من مرحلة المونتاج، ليكون جاهزًا للعرض ضمن موسم رمضان 2025، ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم بجانب مي عمر وماجد المصري، أبرزهم هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، ودينا، إلى جانب آخرين، المسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، ومن إخراج محمد سامي.

فيلم الغربان

ويشارك ماجد المصري حالياً في فيلم الغربان، المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، لبنى ونس، ميرهان حسين، فارس رحومة، أحمد وفيق، محمود البزاوي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج ياسين حسن.

ماجد المصري

آخر أعمال ماجد المصري

وكان آخر أعمال ماجد المصري الدرامية مشاركته في الدراما الخليجية من خلال تقديمه لبطولة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي أثار جدلاً كبيراً فور عرضه في رمضان الماضي، وشاركه في بطولته فنانات كويتيات وهم هدى حسين، وسحر حسين، فاطمة الصفي، والفنانة أيتن عامر، وأحمد إيراج، والعمل من تأليف الكويتية هدى مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

وفي سياق آخر، ينتظر محمد الشرنوبي حاليً عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل إقامة جبرية، المقرر عرضه على منصة Watch It خلال الأيام المقبلة، وهو بولة ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، منهم صابرين، محمود البزاوي بجانب ظهور أحمد حاتم كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

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