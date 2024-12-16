الحالة المرورية اليوم الاثنين 16-12-2024 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم انتظامًا في الحالة المرورية اليوم على معظم الشوارع والميادين، وسط تعزيز الخدمات المرورية في مختلف المناطق لتسهيل حركة السيارات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الحالة المرورية اليوم في محافظة القاهرة والجيزة.



الحالة المرورية اليوم في محافظة القاهرة

اما الحالة المرورية محافظة القاهرة، لوحظت سيولة مرورية متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهدت منطقة وسط البلد وميدان التحرير انسيابًا في حركة السير، مع انتظام في جميع مداخل ومخارج الميدان، كما ظهرت سيولة مرورية ملحوظة على كورنيش النيل بمنطقة المعادي وحلوان، اما في مناطق أخرى مثل المظلات وميدان عبد المنعم رياض، كانت الحركة المرورية منتظمة في اتجاه وسط البلد، بينما شهد الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض السيولة أيضًا، وعلى كوبري أكتوبر، كانت هناك كثافات مرورية متوسطة حتى العباسية، إلا أن الحركة كانت أكثر سلاسة عند السير من العباسية تجاه غمرة.

الحالة المروية اليوم

أما في ميدان مصطفى محمود، فقد كانت حركة المركبات انسيابية للقادم من شارع جامعة الدول إلى مطلع كوبري 15 مايو، كما شهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظامًا في حركة السير، فضلاً عن سيولة مرورية في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، حيث كانت جميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر تشهد انسيابية في الحركة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، اما في محافظة القليوبية، كان الطريق الدائري والطريق الزراعي "القاهرة - القليوبية" يشهدان سيولة مرورية متحركة، حيث كثف مرور القليوبية من تواجده في المحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية لإزالة أي أعطال أو حوادث قد تعوق حركة المرور.



الحالة المرورية اليوم في محافظة الجيزة

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من المرونة المرورية، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

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