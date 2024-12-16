بعد تصدر ياسين التهامي التريند.. معلومات لا تعرفها عنه

تصدر إسم الشيخ ياسين التهامي مؤشرات البحث في جوجل بعد تكريمه في حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء، نظرا لمسيرته الإنشادية في المجال الديني والموويل، ونشرت اناشيدة في جميع دول العالم، حيث تسلم جائزة تكريمه من الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديميه الفنون والمخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان.

معلومات عن ياسين التهامي

ويكشف موقع الموجز أبرز المعلومات عن ياسين التهامي.. الذي أكمل عامه الـ 75، يوم 6 ديسمبر الماضي، وولد عام 1949.

نشأ التهامي في محافظة أسيوط مركز منفلوط قرية الحواتكه، وسط بيئة دينية وتعلم في الأزهر الشريف وفي عامه الثاني من الثانوية الأزهرية انقطع عن العمل بسبب ظروف خاصه لحقت به.

واتجه إلى مجال الإنشاد الديني الذي حقق فيه شهرة كبيرة وطاف التهامي منشدًا عديدًا من دول العالم ونال التكريمات اتجه أبناء الشيخ ياسين إلى مجال الإنشاد الديني، ويعتبر محمود التهامي أشهرهم وأكثر انتشارًا.

تكريم ياسين التهامي

ياسين التهامي حقق جماهيرية كبيرة من جميع الفئات

شهدت حفلات التهامي في أكثر من مكان إقبالا كبيرا من محبيه قد يكسر عدد الحضور حاجز المليون شخصا، مثل آخر إنشاد له في مولد السيد احمد البدوي في طنطا الذي أحياه في أكتوبر الماضي.

وصف الشيخ ياسين التهامي بعميد المنشدين الدينيين نظرًا لتاريخه الممتد على مدار نصف قرن في الإنشاد الديني.

أنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.

ياسين التهامي

وفي السنوات الأخيرة، حافظ التهامي على تفاعلٍ قوي مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر مقاطع الفيديو الخاصة بالحفلات الدينية، مما أتاح له الوصول لجمهور جديد من الشباب المهتمين بهذا النوع من الفن.

قدم التهامي انجح اناشيده في أهم المسلسلات التي عرضت في رمضان 2024 وهو مسلسل «ستهم» بطولة روجينا، حيث يمثل صوت الشيخ ياسين التهامى الونس والطاقة الإيجابية التى تدعم «ستهم» المقهورة من رجال عائلتها بعد وفاة زوجها وشجع صناع المسلسل على الاستعانة بصوت الشيخ ياسين هو ارتباطه الكبير الصعيد.

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