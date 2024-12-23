موعد الشروق اليوم الاثنين 23-12-2024.. ابدأ يومك بالذكر والصلاة

موعد الشروق اليوم.. تشرق الشمس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ، في القاهرة عند الساعة 6:46 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تختلف أوقات شروق الشمس قليلًا بين كل مدينة وذلك لتباين المواقع الجغرافية المختلفة.

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي موعد صلاة الشروق، وصلاة الضحى وبعض الأذكار.

الثلث الأخير من الليل

كما يعد أفضل الأوقات عند كل مسلم الثلث الأخير من الليل، لأنه يكون مميز للعبادة والصلاة والدعاء، ويكون وقته بعد تقسيم الوقت لثلاثة أجزاء من صلاة العشاء إلي الفجر، في هذا اليوم ذاته.

موعد الشروق اليوم

كما يصبح وقت شروق الشمس اليوم الثلاثاء، في القاهرة يكون عند الساعة 6:45 صباحًا،وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

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صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

وتعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها من السنن المؤكدة والتي تؤدى بعد ما يقرب من الوقت قبل شروق الشمس بـ 20 دقيقة.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

موعد الشروق اليوم

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

وبالنسبة هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق، صرحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، بأن أداء صلاة الفجر في هذا التوقيت يجوز، كما أنها تعتبر صحيحة، وكذلك وقعت في وقتها، وعلى المسلمين أن يقوموا بصلاة الفجر بمجرد استيقاظهم، فإذا كانت صلاتهم قبل الشروق فهي أداء، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.

موعد الشروق اليوم

أذكار بعد صلاة الشروق

يسحب للمسلم أن يذكر الله بعد كل صلاة، ومن أبرز الأذكار المستحبة التي تأتي بعد صلاة الشروق، يستعرضها الموجز، كالتالي:

اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور.

اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللّهمّ عافني في بدني، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت.

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