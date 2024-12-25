يارا صبري تواصل دعم قضايا المعتقلين والمفقودين في سوريا بعد عودتها.. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة السورية يارا صبري، تريند محرك البحث جوجل بعد عودتها إلى سوريا بعد 12 عامًا من الغياب.

احتفاء الجمهور بعودة يارا صبري لسوريا

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أعرب جمهور الفنانة السورية يارا صبري عن فرحتهم الكبيرة بعودتها إلى سوريا، حيث شهدت عودتها لبلدها احتفاء جماهيري واسع على منصات التواصل الاجتماعي، جاءت عودتها بعد أسبوعين من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد.

يارا صبري

منشور يارا صبري

نشر يارا صبري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو وثقت خلاله لحظة وصولها إلى سوريا، حيث لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر معها في الفيديو زوجها ماهر صليبي وابنهما كرم، كما تداولت وسائل الإعلام مقطعًا آخر يظهر جلسة جمعتها بوالدها الفنان سليم صبري.

منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، كانت يارا صبري من أوائل الفنانين الذين أعلنوا دعمهم للثوار، ووقعت على بيان طالب بإيصال المساعدات الإنسانية للأطفال في مدينة درعا المحاصرة في أبريل من نفس العام، وبعد سقوط الأسد، كتبت يارا عبر حسابها في "إكس": "خلص الأبد، مبارك لنا جميعًا وسوريا العظيمة ليست حكرًا على شخص ولا أحد، سوريا لكل السوريين"، كما نادت بضرورة الاهتمام بقضية المعتقلين والمفقودين في سوريا، موضحة أن هذا الملف مليء بالجرائم التي ستوثق في كتب التاريخ المعاصر.

يارا صبري

تزامنت عودة يارا صبري مع عودة الفنان مكسيم خليل إلى سوريا، بعد غياب طويل دام أكثر من عشر سنوات بسبب الملاحقات الأمنية من قبل النظام المخلوع، مكسيم خليل كان أيضًا من أوائل الفنانين الذين شاركوا في الثورة السورية، حيث تعرض لضغوط أمنية شديدة بعد مشاركته في التظاهرات السلمية، مما دفعه للهرب من سوريا في عام 2012.

عودة جميع الفنانين الذين تم فصلهم في حكم النظام السابق

كما أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن إعادة جميع الفنانين الذين تم فصلهم في ظل حكم النظام السابق إلى قيود النقابة، بما في ذلك نجوم مثل جمال سليمان، يارا صبري، سامر المصري، ورامي حنا، هذا القرار تضمن عودة هؤلاء الفنانين إلى نشاطهم الفني في بلادهم بعد سنوات من الغياب.

كما ردت يارا صبري، على حقيقة مشاركتها في مسلسل درامي يحمل عنوان سجن صيدنايا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت : "الأعزاء الكرام ماورد بمقابلة الأستاذ جمال سليمان حول مشاركتي في مسلسل يحكي عن سجن صيدنايا هو (بكل محبة وتقدير) مجرد استجابة لاقتراح من مذيعة البرنامج، أنا أقدر مشاعركم وحساسية الموضوع وقسوته بالنسبة إليكم، ولكن المسلسل كان قد انجز كتابته الأستاذ سامر رضوان قبل سقوط النظام وتمت برمجة خطة تصويره في الأردن لصعوبة ذلك في الأراضي السورية ولم يسبق أن طلب مني المشاركة في المسلسل".

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