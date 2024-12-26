بعد إثارتها للجدل الأخير.. أبرز أعمال إيمان أيوب وأزواجها الثلاثة

تصدرت الفنانة إيمان أيوب، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير في لقاء إعلامي مما أثار الجدل حولها بسبب إطلالتها غير المألوفة وتغيير ملامح شكلها.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل حول إيمان أيوب بعد إثارتها للجدل في الساعات الأخيرة خلال السطور التالية.

إيمان أيوب

إجراء إيمان أيوب لعمليات التجميل

تفاجئ الجمهور بشكل إيمان أيوب التي تحولت ملامحها بشكل غير مألوف مما تصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدها رواد السوشيال ميديا بسبب تغيير ملامحها وفي صنع خلق الله.

كشفت إيمان أيوب، خلال لقاءها الإعلامي إلى إجراء بسيط في شكلها وهو حقن الفيلر، الذي أحدث تغييرًا ملحوظًا في ملامحها.

إيمان أيوب

نشأة وبداية إيمان أيوب في الفن

ولدت الفنانة إيمان أبول في يوم 18 يناير عام 1978، تخرجت من معهد الفنون المسرحية، حيث بدأت مسيرتها الفنية من المسرح، ولكن أول ظهور لها على شاشة التليفزيون خلال مسلسل "حياة الجوهري" الذي تم عرضه لأول مرة عام 1996 بطولة الفنانة يسرا ومصطفى فهمي ورامز جلال ونرمين الفقي وطلعت زكريا وأحمد آدم وغيرهم من الفنانين.

بعد نجاح إيمان أيوب في مسلسل "حياة الجوهري" رشحها الفنان أحمد رزق للمخرج وائل عبدالله، منذ ذلك الوقت، شاركت في العديد من الأعمال المميزة، منها "الحب بعد المداولة"، "عن العشق والدم"، و مسلسل"عيش أيامك" مع الفنان الراحل نور الشريف وعبلة كامل الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه في عام 2005.

إيمان أيوب

إيمان أيوب

أبرز أعمالها الدرامية

تركت إيمان أيوب، بصمة واضحة في عالم الدراما من خلال مشاركتها في عدة مسلسلات منها "السيرة الهلالية" و"فارس العرب"، حيث نالت شهرة واسعة.

كما تألقت إيمان أيوب في مسلسل "هانم بنت باشا"، الذي أظهر قدرتها على التنوع بين الأدوار الاجتماعية والتاريخية.

أبرز زيجات إيمان أيوب

تزوجت إيمان أيوب ثلاث مرات؛ المرة الأولى من المخرج تامر سامي، وأنجبت منه ابنتها عائشة، لكن زواجهما لم يستمر وتم الانفصال بعد زواج دام 18 عامًا، ثم تزوجت من المصور السينمائي زكريا عامر وانفصلات بعد فترة قصيرة، ثم زواجها الثالث من المهندس ياسر الحسيني.

إيمان أيوب

ورغم ذلك، تحرص إيمان أيوب دائمًا على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، مؤكدة أن عائلتها تظل السند الحقيقي لها في مشوارها المهني.

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